¿Eres fan de Pedro Infante? Habrá exposición y concierto en CDMX
Exposición y concierto de Pedro Infante en CDMX: conoce fechas, sedes y cómo llegar a este homenaje gratuito por su aniversario luctuoso.
La época del cine de oro mexicano marcó a generaciones enteras, y entre sus figuras más queridas está Pedro Infante, ícono que conquistó la pantalla y la música con su carisma.
A 69 años de su fallecimiento, la nostalgia vuelve a la ciudad con un plan imperdible para fans y curiosos: una exposición y un concierto para revivir su legado. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Exposición de Pedro Infante en CDMX
Si creciste viendo sus películas o simplemente quieres conocer más sobre su historia, esta exposición es para ti. La Casa de Cultura Azcapotzalco abre sus puertas con una muestra llena de recuerdos que te transportarán a la época dorada del cine mexicano.
Podrás ver:
- Fotografías inéditas del artista
- Atuendos originales de sus películas
Es una experiencia ideal para ir solo, en familia o con alguien que también admire su legado. La exposición estará disponible hasta el 25 de mayo, así que aún tienes tiempo para planear tu visita.
¿Casa de la cultura Azcapotzalco dirección?
Si no has tenido la oportunidad de ir a la Casa de la cultura Azcapotzalco, esta se ubica en: Av. Azcapotzalco 605, Centro, Azcapotzalco, CDMX
En caso de ir en transporte público, la estación más cercana es Metro Camarones, de la Línea 7. Desde ahí, el trayecto es de aproximadamente 8 minutos caminando, de acuerdo con Google Maps.
Concierto homenaje a Pedro Infante
Si además quieres escuchar en vivo los temas que marcaron época, también habrá un concierto especial en su honor.
El evento contará con más de 40 artistas en escena y promete una noche llena de emoción para recordar sus canciones más icónicas.
- Fecha: 18 de abril
- Hora: 7:00 pm
- Lugar: Foro Cultural Azcapotzalco
- Dirección: Av. Cuitláhuac 1000, Col. Liberación, CDMX
Ya sea que quieras revivir sus películas, escuchar su música o simplemente empaparte de la historia del cine mexicano, este homenaje a Pedro Infante es una gran opción para hacerlo.
Aprovecha que es un plan accesible en la ciudad y déjate llevar por la nostalgia de una de las figuras más queridas de México.