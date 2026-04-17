¿Eres fan de Pedro Infante? Habrá exposición y concierto en CDMX

La época del cine de oro mexicano marcó a generaciones enteras, y entre sus figuras más queridas está Pedro Infante, ícono que conquistó la pantalla y la música con su carisma.

A 69 años de su fallecimiento, la nostalgia vuelve a la ciudad con un plan imperdible para fans y curiosos: una exposición y un concierto para revivir su legado. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Exposición de Pedro Infante en CDMX

Si creciste viendo sus películas o simplemente quieres conocer más sobre su historia, esta exposición es para ti. La Casa de Cultura Azcapotzalco abre sus puertas con una muestra llena de recuerdos que te transportarán a la época dorada del cine mexicano.

Podrás ver:

Fotografías inéditas del artista

Fotografías inéditas del artista Atuendos originales de sus películas

Es una experiencia ideal para ir solo, en familia o con alguien que también admire su legado. La exposición estará disponible hasta el 25 de mayo, así que aún tienes tiempo para planear tu visita.

¿Casa de la cultura Azcapotzalco dirección?

Si no has tenido la oportunidad de ir a la Casa de la cultura Azcapotzalco, esta se ubica en: Av. Azcapotzalco 605, Centro, Azcapotzalco, CDMX

En caso de ir en transporte público, la estación más cercana es Metro Camarones, de la Línea 7. Desde ahí, el trayecto es de aproximadamente 8 minutos caminando, de acuerdo con Google Maps.

Exposición de Pedro Infante en CDMX: dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

Concierto homenaje a Pedro Infante

Si además quieres escuchar en vivo los temas que marcaron época, también habrá un concierto especial en su honor.

El evento contará con más de 40 artistas en escena y promete una noche llena de emoción para recordar sus canciones más icónicas.

Fecha: 18 de abril

Fecha: 18 de abril Hora: 7:00 pm

Lugar: Foro Cultural Azcapotzalco

Dirección: Av. Cuitláhuac 1000, Col. Liberación, CDMX

Ya sea que quieras revivir sus películas, escuchar su música o simplemente empaparte de la historia del cine mexicano, este homenaje a Pedro Infante es una gran opción para hacerlo.

Exposición de Pedro Infante en CDMX: dónde y cuándo Foto: IMDb

Aprovecha que es un plan accesible en la ciudad y déjate llevar por la nostalgia de una de las figuras más queridas de México.