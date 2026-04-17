¿Cuándo estará Milly Alcock en CCXPMX26? Fecha y detalles de Supergirl en CDMX

La espera terminó para los fans del universo DC. Milly Alcock estará presente en la convención CCXPMX26 el domingo 26 de abril, acompañada por el director Craig Gillespie, en un panel que promete ser uno de los momentos más esperados del evento.

La cita será en el Thunder Stage, donde ambos compartirán detalles exclusivos de Supergirl, la nueva apuesta de DC Studios que busca redefinir a uno de sus personajes más icónicos. La visita forma parte de la promoción internacional de la película, que llegará a los cines mexicanos el próximo 25 de junio.

Un panel imperdible para fans de DC

El encuentro no será una presentación cualquiera. De acuerdo con lo adelantado, los asistentes podrán conocer secretos del rodaje, anécdotas detrás de cámaras y aspectos del proceso creativo que dieron forma a esta nueva versión de la heroína kriptoniana.

Además, se espera que el panel incluya contenido inédito y sorpresas especiales, lo que lo convierte en una parada obligada para quienes siguen de cerca el universo cinematográfico de DC.

Tráiler de Supergirl emociona a fans de DC; fecha de estreno Foto: Tráiler Warner Bros. Pictures España

La presencia de Alcock y Gillespie no solo eleva el nivel del evento, sino que también posiciona a CCXPMX26 como uno de los espacios más importantes para los estrenos y anuncios de la cultura pop en América Latina.

Una nueva Supergirl que rompe esquemas

Lejos de la imagen clásica, esta nueva Supergirl propone una visión más intensa y compleja del personaje. La historia se centra en Kara Zor-El, quien emprende un viaje por el espacio marcado por la pérdida, la justicia y el autodescubrimiento.

A diferencia de otras versiones, esta heroína no creció en la Tierra bajo un entorno seguro. Su pasado está marcado por la tragedia, lo que la convierte en una figura más dura, emocionalmente cargada y con una perspectiva distinta sobre el heroísmo.

La trama, inspirada en el cómic “Woman of Tomorrow”, presenta una narrativa más madura, con tintes de aventura espacial y momentos profundamente emotivos.

¿De qué trata Supergirl?

La película sigue a Kara en una travesía intergaláctica junto a su inseparable compañero Krypto, mientras ayuda a una joven alienígena a encontrar justicia tras un crimen devastador.

En el camino, se enfrentará a peligros, enemigos y decisiones que pondrán a prueba su identidad como heroína. Entre los personajes que se suman a la historia destaca la presencia del cazarrecompensas Lobo, interpretado por Jason Momoa, lo que añade un toque de intensidad y acción a la narrativa.

Este proyecto forma parte del nuevo enfoque del universo DC, que busca renovar sus historias con propuestas más arriesgadas y personajes con mayor profundidad emocional.

Cómo asistir a CCXPMX26 en CDMX

Para quienes desean vivir esta experiencia en persona, existen varias opciones de acceso a la convención:

Epic Pass $4,275 mas cargos : incluye entrada a los tres días del evento y beneficios exclusivos como acceso anticipado.

: incluye entrada a los tres días del evento y beneficios exclusivos como acceso anticipado. Abono de 3 días $1,990 mas cargos : permite disfrutar de toda la convención durante el fin de semana.

Pase viernes y domingo $990 más cargos: entrada de ambos días y todas las áreas de la convención

entrada de ambos días y todas las áreas de la convención Pases individuales $1,200 mas cargos : disponibles para viernes, sábado o domingo, ideales para quienes solo quieren asistir a fechas específicas como el panel de Supergirl.

Todos los boletos están disponibles a través de Ticketmaster México, con diferentes precios según el tipo de acceso.

México, punto clave para el lanzamiento de DC

La visita de Milly Alcock y Craig Gillespie confirma la relevancia de México dentro del circuito global de promoción de grandes producciones.

El entusiasmo del público mexicano y el crecimiento de eventos como CCXPMX han convertido al país en una parada estratégica para estudios como DC Studios.

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Con el estreno de Supergirl cada vez más cerca, todo apunta a que este panel será apenas el inicio de una campaña que buscará conquistar a una nueva generación de fans.

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