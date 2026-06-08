¿Te acuerdas de él? Así es el cambio de Roy Padilla en su regreso a MasterChef 24/7

Para muchos seguidores de MasterChef Junior, el nombre de Roy Padilla sigue siendo fácil de recordar.

Su participación en el reality de cocina lo convirtió en uno de los rostros más conocidos de las ediciones infantiles, pero con el paso de los años dejó de aparecer con frecuencia en televisión.

Por eso, su reciente regreso a MasterChef 24/7 llamó la atención de quienes crecieron viendo el programa.

Así luce hoy Roy Padilla de MasterChef Junior a sus 18 años MasterChef

De concursante a líder dentro de la cocina MasterChef 24/7

Cuando Roy apareció por primera vez en la franquicia de MasterChef, era él quien recibía instrucciones, consejos y observaciones para mejorar sus platillos.

En la más reciente emisión de MasterChef 24/7, el joven regresó como chef invitado para asumir una tarea importante dentro de uno de los retos de la noche.

Su función consistió en liderar al Equipo Azul y ayudarlos a organizarse durante una prueba contrarreloj.

El cambio de dinámica resultó interesante para muchos espectadores porque mostró cómo uno de los antiguos concursantes infantiles volvió años después para dirigir a participantes adultos que continúan luchando por permanecer en la competencia.

Lejos de limitarse a observar desde la línea lateral, Roy tomó parte activa en el reto y participó en la coordinación del equipo.

Así fue el cambio de Roy Padilla

Más allá del reto culinario, uno de los temas que más comentarios generó en redes sociales fue el evidente cambio de Roy.

Han pasado varios años desde su participación en MasterChef Junior y actualmente tiene 18 años, por lo que muchos espectadores apenas pudieron reconocerlo cuando apareció en pantalla.

Sin embargo, más allá del aspecto físico, lo que más llamó la atención fue la confianza con la que se desenvolvió frente a las cámaras y dentro de la cocina.

Mientras que en sus primeras apariciones era visto como una de las jóvenes promesas del programa, ahora mostró una mayor seguridad al momento de tomar decisiones y coordinar el trabajo de otras personas.

Así luce hoy Roy Padilla de MasterChef Junior a sus 18 años IG masterchefmx

¿Cuál fue el reto de MasterChef 24/7 en el que participó Roy?

Los integrantes del Equipo Azul debían preparar un platillo inspirado en la gastronomía mexicana en un tiempo limitado, por lo que la organización era fundamental para completar cada elemento de la receta.

Para este reto, Roy eligió trabajar con “Raíz y Oleaje”, una propuesta que incluía tostada de atún y crumble de aguacate.

Aunque el platillo parecía sencillo sobre el papel, el verdadero desafío estaba en lograr que todos los participantes trabajaran al mismo ritmo y cumplieran con los tiempos establecidos.

Durante el proceso, el exintegrante de MasterChef Junior se encargó de distribuir tareas, supervisar avances y mantener el orden dentro de la cocina.

Su participación permitió que el público lo viera en una faceta diferente a la que mostró durante su infancia.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef este 7 de junio?

Como cada domingo, la competencia también estuvo marcada por una nueva eliminación que redujo aún más el número de participantes en la cocina de MasterChef 24/7.

El primer eliminado de la noche fue Arturo tras no superar las primeras pruebas. Por su parte, Lula se convirtió en la segunda eliminada de la noche.