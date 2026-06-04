“El respeto no es negociable”: El durísimo regaño de la chef Zahie Téllez en MasterChef 24/7

La convivencia dentro de MasterChef 24/7 volvió a dar de qué hablar y esta vez no fue por un reto culinario ni por una eliminación, sino por un llamado de atención que la chef Zahie Téllez hizo frente a varios participantes.

Durante una de las transmisiones más recientes, la chef se dirigió directamente a Carmen y Ricardo para hablar sobre una situación relacionada con la chef Isabel.

Lo que parecía una conversación interna terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa.

Chef Zahie Téllez frena en seco a participantes por falta de respeto; así fue el momento de tensión IG zahietellez

Zahie Téllez les pidió reflexionar sobre el comportamiento de Carmen y Ricardo

Frente a otros concursantes y miembros de la producción, Zahie Téllez decidió abordar el tema de manera directa.

La chef aseguró sentirse decepcionada por la actitud que ambos participantes mostraron hacia la chef Isabel y les pidió reflexionar sobre lo ocurrido.

Durante la conversación dejó clara su postura respecto a uno de los valores que considera fundamentales dentro de la competencia.

“Es momento de reflexionar seriamente sobre su comportamiento. Estoy profundamente decepcionada de ambos y quiero que quede muy claro, el respeto no es negociable”, expresó.

Las palabras sorprendieron a Carmen y Ricardo, quienes escucharon el reclamo mientras el resto de sus compañeros observaba la situación.

¿Qué dijeron los concursantes ante el regaño?

Después de escuchar las críticas, Ricardo decidió responder.

El participante aseguró que entiende la importancia de respetar a los chefs y jueces del programa, pero consideró que los concursantes también merecen el mismo trato.

Según explicó, el conflicto surgió a partir de un comentario realizado previamente por la chef Isabel, situación que lo hizo sentir incómodo.

“Si la maestra requiere respeto, creo que nosotros también merecemos respeto porque ella hizo un comentario”, dijo.

Ricardo también cuestionó la manera en que se manejó la situación y aseguró que se sintió exhibido frente a los demás.

“Si ella es la autoridad, ¿por qué no me saca? Se me hace un poquito de humillación hacia mi persona”, agregó.

Su respuesta provocó nuevas reacciones entre quienes seguían la transmisión.

“El respeto no es negociable”: El durísimo regaño de la chef Zahie Téllez en MasterChef 24/7 Captura de Pantalla

Las reacciones no tardaron en aparecer

Tras la difusión del momento, varios seguidores del programa comenzaron a comentar la situación en redes sociales.

Algunos usuarios respaldaron la postura de Zahie Téllez y coincidieron en que el respeto hacia los chefs debe mantenerse durante toda la competencia.

Otros consideraron válido el argumento de Ricardo y señalaron que los participantes también tienen derecho a expresar cuando se sienten incómodos por algún comentario.

La discusión terminó trasladándose fuera de la cocina y abrió un debate entre quienes siguen el reality día a día.

“El respeto no es negociable”: El durísimo regaño de la chef Zahie Téllez en MasterChef 24/7 Captura de Pantalla

¿Quién es la chef Zahie Téllez?

Si sigues MasterChef México, seguramente ya conoces a Zahie Téllez. La chef se ha convertido en una de las juezas más reconocidas del reality gracias a su estilo directo y a las exigencias que suele tener con los participantes.

Aunque muchos la identifican por sus apariciones en televisión, Zahie cuenta con una larga trayectoria dentro de la gastronomía mexicana. A lo largo de los años ha participado en distintos programas de cocina, además de desarrollar proyectos relacionados con la difusión de la gastronomía nacional.

Su presencia en MasterChef la ha llevado a conectar con una audiencia mucho más amplia, donde suele llamar la atención por sus críticas, consejos y la forma en que evalúa a los concursantes.

En las temporadas más recientes se ha consolidado como una de las figuras centrales del programa, protagonizando varios de los momentos más comentados por los seguidores del reality.