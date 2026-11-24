Los abogados de Vadhir Derbez revelaron nuevos detalles sobre el proceso penal que enfrenta el actor por una denuncia de presunta violación, entre ellos el alcance que habrían tenido las acciones de las autoridades mexicanas para localizarlo fuera del país.

Durante una entrevista con el programa De primera mano, los litigantes Enrique González Casanova y Damián Martínez explicaron la situación jurídica de su cliente, cuestionaron las diligencias de la Fiscalía capitalina y hablaron sobre la presunta intervención de organismos internacionales.

Los abogados de Vadhir Derbez revelaron que el actor contó con una ficha roja de Interpol tras la denuncia en su contra Mezcalent/Magnific

Abogados de Vadhir Derbez aseguran que el actor tuvo una ficha roja de Interpol

En la entrevista transmitida el 23 de noviembre de 2026, González Casanova aseguró que la investigación contra el hijo de Eugenio Derbez derivó en una solicitud de colaboración internacional para localizar al actor mediante una notificación roja de Interpol.

El abogado cuestionó los plazos en los que avanzó el procedimiento y consideró que sería pertinente solicitar información por transparencia para conocer cuántas denuncias reciben un tratamiento similar por parte de las autoridades capitalinas.

“Yo te garantizo que si se pide por transparencia cuántas carpetas de investigación se integran en 20 días, en 22 días hay una orden de aprehensión y en 24 días hay una ficha roja de Interpol, son muy pocas”, declaró.

Según el representante legal, la alerta internacional habría perdido vigencia después de que su equipo consiguió una resolución favorable en el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión.

“Hubo en su momento. Ya no existe porque está cancelada por la orden de aprehensión”, sostuvo González Casanova.

La ficha roja de Interpol es un mecanismo de cooperación policial internacional que permite a los países solicitar ayuda para localizar a personas requeridas por sus autoridades judiciales.

Durante la entrevista, el abogado no presentó documentos oficiales que respaldaran la emisión o cancelación de la notificación. Por lo tanto, la existencia de una alerta contra Vadhir Derbez permanece como una afirmación de su defensa.

Los abogados de Vadhir Derbez aseguran que la ficha roja de Interpol fue cancelada tras obtener un amparo. IG vadhird

¿Por qué Vadhir Derbez puede viajar a México pese a la investigación?

La representación legal del actor consiguió en julio de 2026 una sentencia de amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión. Desde entonces, según González Casanova, su cliente puede ingresar y salir del territorio mexicano.

El litigante aseguró que Vadhir Derbez estuvo en México durante septiembre por motivos laborales. Durante ese viaje, habría pasado por los controles migratorios correspondientes sin que las autoridades ejecutaran alguna medida en su contra.

“Él está en perfecta libertad”, afirmó el abogado durante su participación en el programa de espectáculos.

El juicio de amparo también permitió a los representantes legales consultar documentos relacionados con la denuncia sin haberse acreditado como defensores dentro de la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

González Casanova explicó que tanto el juez que autorizó la orden de aprehensión como la Fiscalía remitieron constancias al juzgado federal. Su equipo utilizó esos documentos para elaborar los argumentos con los que impugnó la medida judicial.

Entre las presuntas irregularidades detectadas por los litigantes se encuentra el tratamiento de declaraciones realizadas en otro idioma, así como diferencias entre la descripción del lugar de los hechos y las características de un inmueble ubicado en Coyoacán.

La defensa aclaró que no niega la existencia del establecimiento, utilizado para la realización de eventos, sino que cuestiona si sus instalaciones corresponden con lo descrito en la denuncia.

Los argumentos de los abogados todavía forman parte de una controversia jurídica, pues un tribunal colegiado deberá revisar la sentencia de amparo y determinar si corresponde confirmarla, modificarla o revocarla.

La defensa de Vadhir Derbez asegura que el actor puede ingresar a México pese a la investigación en su contra. IG vadhird

¿En qué situación se encuentra la investigación contra Vadhir Derbez?

Aunque el actor obtuvo una resolución favorable respecto a la orden de aprehensión, la Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación por presunta violación y sostiene que el fallo federal no impide continuar con el procedimiento penal.

La institución ha señalado que cuenta con datos de prueba que considera sólidos y que conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante un citatorio, sin necesidad de ejecutar la orden que quedó sin efectos.

Uno de los asuntos pendientes es la comparecencia de Vadhir Derbez ante el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como sus abogados reconocen que el actor no se ha presentado dentro de la carpeta de investigación.

Las autoridades capitalinas informaron que realizaron gestiones de citación en más de 10 domicilios y establecimientos, entre ellos el despacho de los representantes legales del actor.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la investigación contra Vadhir Derbez por presunta violación, pese a la resolución del amparo. IG vadhird

Damián Martínez explicó que la decisión de no incorporarse formalmente a la carpeta responde a una estrategia de defensa centrada en combatir la orden de aprehensión ante las autoridades federales.

Los abogados también fueron cuestionados sobre otra denuncia por presunta violación relacionada con una adolescente de 15 años. A diferencia del procedimiento que sigue la Fiscalía capitalina, este expediente corresponde al ámbito federal.

González Casanova aseguró que su equipo desconoce la situación jurídica de esa investigación y que no dispone de información sobre las actuaciones de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, ninguno de los procedimientos mencionados constituye una sentencia condenatoria contra Vadhir Derbez, quien conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades resuelven su situación jurídica.