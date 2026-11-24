Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, compartió una serie de mensajes que despertaron comentarios entre los usuarios, especialmente por la controversia que rodea a su hijo por las denuncias en su contra por presunta violación.

La actriz y cantante utilizó sus historias de Instagram para compartir algunas reflexiones relacionadas con las críticas, los juicios hacia otras personas y la importancia de trabajar en las propias heridas emocionales.

Silvana Prince comparte mensajes en medio de la polémica de Vadhir Derbez

Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez. @vadhird

Las publicaciones de Silvana Prince no pasaron inadvertidas, pues aparecieron mientras su hijo continúa en medio de una controversia por dos señalamientos de presunta violación.

En uno de los mensajes compartidos, la madre del actor reflexionó sobre la importancia de encontrar tranquilidad personal y evitar lastimar a otras personas debido a los problemas propios.

Ya estamos muy grandes para destruir la paz de otros solo porque nosotros no sabemos encontrar la nuestra. Vayan a terapia, caminen, oren, respiren, escriban, lloren si hace falta. Pero sanen, porque sus heridas no tienen derecho a convertirse en heridas para alguien más”, escribió.

En una segunda publicación, Silvana hizo referencia a las personas que suelen cuestionar la conducta de los demás sin prestar atención a su propia reputación.

Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro”, se leía en la reflexión.

Reflexión de la mamá de Vadhir Derbez. @silvanaprince

Además, en una tercera historia, compartió un mensaje sobre “el chisme” y a la manera en que las personas los transmiten.

Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a oídos sabios. Los rumores los inician los resentidos, los difunden los necios y los creen los idiotas", escribió.

Aunque Silvana no aclaró a quién estaban dirigidos sus mensajes, el contenido de sus publicaciones generó especulaciones entre los internautas, quienes relacionaron sus palabras con los señalamientos que enfrenta Vadhir.

Algunos usuarios interpretaron las reflexiones como una manera de expresar su respaldo al actor ante las críticas que ha recibido. Sin embargo, hasta el momento no existe una declaración directa de la actriz en la que confirme que sus publicaciones estén relacionadas con el caso.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez, actor. @vadhird

La situación que enfrenta el integrante de la familia Derbez se relaciona con dos denuncias distintas por presuntas agresiones sexuales.

El primer señalamiento se dio a conocer en abril de este año, cuando una joven modelo de 19 años presentó una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, la denunciante señaló que habría sido víctima de una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en la alcaldía Coyoacán.

Tras darse a conocer el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación y posteriormente se informó sobre una orden de aprehensión contra el actor. Sin embargo, esta quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por su defensa.

El segundo señalamiento involucra a una adolescente. A inicios de este mes también trascendió una denuncia, presentada por una joven de 15 años ante la Fiscalía General de la República.

Según la información difundida, los hechos señalados habrían ocurrido durante un viaje en crucero, en aguas internacionales.

Vadhir Derbez rechaza los señalamientos en su contra

Vadhir Derbez, actor. @vadhird

Ante la controversia, Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que no cometió los hechos que se le atribuyen, respecto a la primera denuncia en su contra.

El actor también ha hablado sobre una presunta extorsión y aseguró que habría recibido exigencias económicas para evitar que se difundiera información que pudiera perjudicarlo.

De acuerdo con lo expuesto por su defensa, existirían videos, grabaciones y testimonios que respaldarían su versión de lo ocurrido durante la producción del videoclip.

Su abogado, Enrique González Casanova, también ha señalado que el caso debe investigarse y que existen elementos que, desde su perspectiva, deben ser considerados por las autoridades.

Sobre la segunda denuncia, recientemente dijo que no ha sido notificado y que se trataría de algo similar a la primera.

Fiscalía informa sobre la investigación en contra del actor

Tras las declaraciones de Vadhir, en donde rechazó los señalamientos en su contra, la Fiscalía capitalina informó que la investigación relacionada con la denuncia de la modelo continúa abierta.

La dependencia también señaló que había realizado diversas gestiones para localizar y citar al actor y a sus representantes legales. Asimismo, indicó que hasta ese momento no había recibido los elementos probatorios que Vadhir y su defensa aseguraban tener para respaldar su versión.

Por otra parte, la investigación relacionada con la presunta extorsión denunciada por el actor también continuaba abierta.

Por el momento, no existe una resolución judicial definitiva que determine responsabilidades en los casos mencionados, por lo que será necesario esperar el desarrollo de las investigaciones.