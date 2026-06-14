Aaron Mercury se despide de Oliver Tree; "hasta la siguiente vida, cowboy"

Aaron Mercury reaccionó a la muerte de Oliver Tree con un mensaje publicado en sus redes sociales, donde recordó la cercanía que tuvo con el cantante estadunidense y agradeció haber formado parte de algunos de sus proyectos.

La despedida del influencer mexicano ocurrió después de que se reportara la muerte de Oliver Tree en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, donde también falleció el youtuber argentino Gaspi y otras personas. De acuerdo con reportes internacionales, el choque entre dos aeronaves dejó seis muertos y las causas del accidente continúan bajo investigación.

En Instagram, Aaron Mercury llamó “hermano” a Oliver Tree y aseguró que, aunque convivieron durante poco tiempo, su conexión fue muy importante para él.

Aaron Mercury despide a Oliver Tree en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Aaron Mercury compartió un mensaje dedicado a Oliver Tree, a quien agradeció por haberlo ayudado a cumplir uno de sus sueños.

“Para mi hermano Oliver. Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño”, escribió.

El creador de contenido también recordó que los días que compartió con el músico fueron algunos de los mejores de su vida.

“Fuiste parte de los mejores días de mi vida”, agregó.

El mensaje fue retomado por seguidores de ambos, quienes recordaron la relación que construyeron a partir de colaboraciones, apariciones públicas y momentos que se volvieron virales en redes sociales.

Oliver Tree junto a Aaron Mercury en el Supernova Especial

“Hasta la siguiente vida, cowboy”

En su despedida, Aaron Mercury habló de la forma inesperada en que él y Oliver Tree conectaron.

“En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara”, escribió.

También destacó la personalidad del cantante y la manera en que, pese a su fama, conservaba una sensibilidad especial.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso hay pocas personas como tú que, siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa”, expresó.

Aaron cerró su mensaje con una frase que conmovió a sus seguidores: “Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré”.

Oliver Tree y Aaron Mercury Especial

La palabra “cowboy” fue interpretada por fans como una referencia directa a una de las etapas visuales y musicales más reconocibles de Oliver Tree, especialmente ligada a su álbum Cowboy Tears.

La amistad de Aaron Mercury y Oliver Tree

La relación entre Aaron Mercury y Oliver Tree llamó la atención del público mexicano por la forma espontánea en que ambos comenzaron a colaborar y aparecer juntos en contenido para redes sociales.

Oliver Tree, conocido por su sentido del humor absurdo, sus personajes extravagantes y su estética exagerada, conectó con Aaron Mercury en una dinámica que rápidamente fue celebrada por fans. En redes circularon videos donde ambos compartían momentos cómicos, apariciones sorpresa y contenido que mezclaba música, humor y cultura digital.

Tras la muerte del cantante, varios usuarios comenzaron a recuperar esos clips como una forma de recordar una faceta más cercana y divertida de Oliver Tree. También destacaron que Aaron Mercury fue una de las figuras mexicanas que más convivió públicamente con él en los últimos meses.

Oliver Tree y Aaron Mercury Especial

Oliver Tree murió en accidente de helicóptero en Brasil

Oliver Tree murió en un choque entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Medios internacionales reportaron que entre las víctimas también se encontraba Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el director argentino Lucas Vignale.

El accidente ocurrió el domingo 14 de junio y dejó seis personas fallecidas. Las autoridades brasileñas investigan las causas de la colisión, mientras fans, colegas y creadores de contenido han compartido mensajes de despedida para las víctimas.

Oliver Tree se encontraba en Brasil en medio de una etapa de trabajo que incluía presentaciones, grabaciones y contenidos audiovisuales. En días previos, había compartido material de su paso por el país y colaboraciones con creadores locales.