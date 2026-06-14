Gaspi, cantante Oliver Tree y Lucas Vignale, víctimas del accidente de helicóptero en Brasil

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron este domingo la identidad de las primeras víctimas mortales del choque entre dos helicópteros ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, uno de los accidentes aéreos más graves registrados este año en Brasil.

Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspi y el director audiovisual argentino Lucas Vignale, figuras ampliamente reconocidas en la música y el entretenimiento digital de América Latina y Estados Unidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana, hora local, cuando ambas aeronaves colisionaron en pleno vuelo, provocando la caída de los helicópteros sobre una zona urbana y comercial del oeste de Río de Janeiro.

Uno de los helicópteros cayó sobre una concesionaria

De acuerdo con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles estacionados en el lugar, mientras una densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del choque provocó además que fragmentos de las aeronaves impactaran edificios residenciales y comerciales cercanos, generando escenas de pánico entre habitantes y trabajadores de la zona.

Equipos de rescate, bomberos y especialistas aeronáuticos continúan trabajando en el área para asegurar el perímetro y determinar las causas del accidente.

El cantante estadounidense Oliver Tree en el escenario del Festival de Música Austin City Limits en Zilker Park, Austin, Texas. (16 de octubre de 2022). AFP

Quién era Oliver Tree, el músico estadounidense fallecido

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Nickel Oliver Tree, era un cantante, productor y compositor estadounidense conocido por su estilo visual extravagante y una propuesta artística que combinaba música alternativa, electrónica y sátira cultural.

Su imagen pública —marcada por vestuarios caricaturescos, peinados exagerados y una narrativa performática— lo convirtió en una figura reconocible dentro de la cultura digital contemporánea.

Con millones de seguidores en plataformas sociales y reproducciones globales en servicios de streaming, Tree había construido una identidad artística basada en la ironía y la crítica a la cultura pop.

Un agente de policía y dos mujeres se encuentran junto a vehículos calcinados en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil. AFP

Gaspi: el argentino que conquistó redes sociales

Entre las víctimas también fue identificado Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina en los últimos años.

Gaspi ganó notoriedad por sus videos de humor callejero y entrevistas espontáneas realizadas en Buenos Aires, caracterizadas por situaciones incómodas, humor absurdo y el saludo “buenass”, convertido en una marca reconocible de su contenido.

En 2025 alcanzó proyección internacional tras participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla, consolidando su presencia entre las figuras digitales más influyentes de habla hispana.

Lucas Vignale, una de las promesas del cine y los videoclips

La tragedia también dejó la muerte del director argentino Lucas Vignale, cineasta nacido en Buenos Aires en 1997 y considerado una de las voces emergentes del audiovisual latinoamericano.

Vignale había trabajado en producciones vinculadas a artistas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap, desarrollando una carrera entre el cine independiente y la dirección de videoclips.

Junto al actor y director Lorenzo Ferro codirigió La Pasión (2024) y posteriormente estrenó El tren Fluvial (2026), largometraje presentado en la sección Perspectives del Festival de Berlín, donde recibió reconocimiento crítico por su retrato de las frustraciones sociales y emocionales de la juventud argentina.

Bomberos y policías trabajan junto a vehículos calcinados en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil. AFP

Las víctimas confirmadas del accidente aéreo

Las autoridades brasileñas identificaron hasta el momento a seis personas fallecidas en el choque de los helicópteros.

En la aeronave con matrícula PP-MAC viajaban:

Alexandre Souza, piloto.

Gaspar Prim Díaz “Gaspi”, youtuber argentino.

Lucas Brito Chaves “Lucas Frota”, productor musical brasileño.

Lucas Vignale, director argentino.

Nickel Oliver Tree, cantante estadounidense.

En el helicóptero con matrícula PR-DJJ murió:

Charles Marsillac, piloto.

Investigación aeronáutica y repercusión internacional

Peritos brasileños analizan ahora las trayectorias de vuelo, condiciones meteorológicas y posibles fallas técnicas para esclarecer cómo ocurrió la colisión aérea.

La magnitud del accidente y la relevancia pública de algunas de las víctimas han provocado una fuerte repercusión internacional, especialmente en redes sociales, medios digitales y comunidades vinculadas a la música, el streaming y el cine independiente.

El caso también vuelve a colocar bajo atención las condiciones de seguridad aérea en zonas urbanas altamente transitadas de Brasil, particularmente en ciudades como Río de Janeiro, donde el uso de helicópteros privados y ejecutivos es frecuente.