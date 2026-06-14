El Rubius detiene stream tras conocer la muerte de Gaspi; así se despidió de su amigo

El Rubius pausó abruptamente una partida de Fortnite después de enterarse de la muerte de Gaspi, el youtuber argentino que falleció en un accidente de helicóptero junto al cantante Oliver Tree y el director Lucas Vigane.

La reacción del streamer se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron el momento en el que Rubius queda visiblemente afectado, con el rostro desencajado y sin saber cómo continuar el directo.

“Gaspi, Gaspi… o sea, juraría ayer haber visto un video de Gaspi”, alcanzó a decir mientras intentaba procesar la noticia frente a sus espectadores.

El Rubius detiene su stream al enterarse de la muerte de Gaspi

Durante la transmisión, El Rubius se encontraba jugando Fortnite cuando recibió la noticia de la muerte de Gaspi. La sorpresa fue inmediata. El streamer dejó de jugar, guardó silencio por unos segundos y decidió terminar el directo.

“No me gusta decir estas situaciones, chicos. Voy a salir del directo ahora, a lo mejor lo abro en un rato o lo que sea, pero me siento raro de cojones ahora mismo. No quiero estar en directo ahora mismo. Luego hablamos, porque no entiendo nada”, expresó.

El momento fue compartido por varios usuarios en X, antes Twitter, donde seguidores destacaron la forma en que Rubius decidió detener la transmisión en lugar de continuar como si nada hubiera ocurrido.

Rubius despide a Gaspi con un mensaje en redes

Después del directo, El Rubius también dedicó un mensaje a Gaspi en redes sociales. En sus palabras, el streamer destacó la creatividad, talento y calidad humana del creador argentino.

“Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”, escribió.

El mensaje fue retomado por seguidores de ambos creadores, quienes señalaron que Gaspi había logrado dejar una huella importante en la escena digital hispana a pesar de su corta edad.

¿Quién era Gaspi?

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, fue un youtuber argentino de 23 años conocido por su estilo irreverente, su humor incómodo y una forma de crear contenido que mezclaba improvisación, personaje, absurdo y provocación.

A pesar de tener pocos videos publicados en su canal, logró reunir millones de suscriptores y convertirse en uno de los creadores más comentados de Argentina. En 2022 fue reconocido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, un premio que consolidó su lugar dentro del ecosistema digital argentino.

Su figura generaba tanto admiración como críticas. Para algunos, Gaspi era uno de los creadores más originales de su generación; para otros, su humor resultaba polémico; sin embargo, su impacto dentro de internet fue evidente, especialmente entre públicos jóvenes que seguían su manera de romper con los formatos tradicionales de YouTube.

bgpa