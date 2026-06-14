Los fantasmas que no duermen: una ética del remordimiento

Casi todos buscamos la paz y libertad, pero pocos tenemos el entusiasmo para tener los pensamientos, sentimientos y acciones que llevan a la paz y felicidad.

Aldous Huxley

Hay personas que construyen sus vidas sobre el artificio, la mentira y la traición. Creen que el poder, el dinero o la influencia los blindan contra cualquier consecuencia. Pero hay una justicia que no está escrita en los códigos penales, sino en la conciencia: la de los fantasmas que ellos mismos siembran y que, tarde o temprano, regresan a habitar sus noches.

No me refiero a espectros sobrenaturales, sino a esas presencias intangibles que persiguen a los corruptos, a los falsos, a los ladinos y a los hipócritas: el rostro del engañado, la promesa rota, el nombre de la víctima olvidada. Estos fantasmas no piden venganza; piden memoria. Y la memoria, cuando es incómoda, se convierte en el peor de los verdugos.

El corrupto, aquel que vende su ética por un puñado de monedas, cree que el trato queda en el pasado. Pero cada soborno, cada desviación de fondos, cada favor ilegal deja una huella espectral. Su fantasma es el del bien común traicionado: un niño sin escuela, un enfermo sin medicina, un puente que se cae. Ese fantasma se manifiesta en la mirada sospechosa de un colega, en la auditoría inesperada, en la noticia que destapa lo oculto. Y cuando la justicia terrenal falla, el fantasma se instala en el insomnio del poderoso, recordándole que todo imperio construido sobre la mentira tiene los días contados.

La persona falsa, en cambio, teje una realidad paralela de apariencias. Sonríe mientras planea la traición, abraza mientras afila el puñal. Su fantasma es el del espejo. Porque la falsedad exige un esfuerzo titánico de coherencia artificial: recordar qué mentira le dijo a quién, mantener las versiones, sostener la máscara. Con el tiempo, esa máscara se pega a la piel, y el falso ya no sabe quién es realmente. Entonces aparece el fantasma más aterrador: el de su yo verdadero, ése que sepultó bajo capas de simulación y que ahora reclama su lugar. Lo persigue la posibilidad de que un día, en un descuido, la verdad se asome y el castillo de naipes se derrumbe.

El ladino —el astuto tramposo que se cree más inteligente que los demás— tiene un fantasma particular: el de la justicia poética. El ladino goza burlando sistemas, aprovechando resquicios, engañando con sonrisas. Pero el universo tiene una memoria irónica. Su fantasma es el del engaño que se vuelve contra él: la trampa que él preparó y en la que un día cae, el aliado que lo traiciona con sus mismas artes, la jugada maestra que termina siendo su ruina. Lo persigue la certeza de que no hay astucia que pueda burlar para siempre al tiempo. Y el tiempo, cuando se cansa de esperar, se vuelve fantasma.

La hipocresía, por último, es el hábitat natural de todos los fantasmas anteriores. El hipócrita predica lo que no practica, condena en otros lo que se permite en secreto. Su fantasma es doble: por un lado, el de su propia contradicción; por otro, el de aquellos a quienes juzgó con severidad mientras él mismo hacía lo mismo. No hay espectro más osado que el de una lección moral que regresa para aplicarse al predicador. El hipócrita vive con el temor constante de que su máscara se resquebraje y de que el mundo vea la grieta. Y ese miedo es su fantasma cotidiano, un acompañante silencioso en cada aplauso, en cada halago que no se atreve a creer del todo.

Pero estos fantasmas no sólo persiguen a los corruptos, falsos, ladinos e hipócritas en vida. Los perseguirán también después, porque la muerte no borra el legado. El fantasma del corrupto será su nombre pronunciado con desprecio por las generaciones futuras. El del falso será el vacío que deja: nadie que realmente lo llore, porque nadie lo conoció de verdad. El del ladino será la anécdota que se cuenta como advertencia: “así terminó el que creía que siempre podía engañar a todos”. Y el del hipócrita será la lápida que nadie visita, porque en vida ya había ahuyentado a todos con su doblez.

No se trata de un castigo divino ni de una maldición mágica. Es mucho más sencillo y mucho más inexorable: la conciencia humana está tejida con la memoria de los actos. Cada engaño, cada traición, cada moneda ensuciada, cada palabra doble se convierte en un hilo que se anuda alrededor del alma. Con el tiempo, esos hilos se tensan y forman una red. Esa red es el fantasma. Y no hay exorcismo que la disuelva, porque para expulsarla haría falta algo que el corrupto, el falso, el ladino y el hipócrita ya no saben fabricar: honestidad, valentía, y el simple acto de mirarse al espejo sin temblar.

Al final, los fantasmas no vienen de afuera. Vienen de adentro. Y mientras haya un acto ruin sin asumir, una mentira sin confesar, una hipocresía sin enfrentar, esos fantasmas seguirán allí, silenciosos, implacables, esperando. Porque la verdad es que nadie escapa de sí mismo. Y ése es el único fantasma que nunca, nunca, se va.