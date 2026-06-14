El futuro del T-MEC

El entorno global contemporáneo se encuentra marcado por tensiones políticas, comerciales, militares y estratégicas entre las grandes potencias, particularmente entre Estados Unidos y China. En este contexto, el T-MEC ha cobrado relevancia no sólo como un acuerdo comercial, sino como un instrumento que se inscribe dentro de un conjunto de nuevas consideraciones geopolíticas. México, como integrante de América del Norte, se encuentra en el centro de este nuevo arreglo regional, donde la seguridad económica, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y la competencia tecnológica se han convertido en factores determinantes tanto de la cooperación como de la rivalidad internacional.

No obstante, este escenario también está caracterizado por tensiones políticas estructurales, particularmente en materia de migración y seguridad dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estos temas han sido incorporados como factores de presión en la agenda bilateral y actualmente representan un riesgo potencial para la estabilidad e incluso para la eventual renegociación del T-MEC. Este acuerdo forma parte de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de quinientos millones de personas y un Producto Interno Bruto conjunto cercano a los treinta y un billones de dólares. Además, a pesar de que Trump diga que no necesita a México y del ruido retórico que quiere imponer en las negociaciones (para no variar), existen una serie de datos reveladores publicados esta semana por el Buró de Análisis Económico (BEA) y por la Oficina del Censo de Estados Unidos, que le dan a México una base firme para poder negociar. Por ejemplo, sólo en abril, las exportaciones de México a EU alcanzaron una cifra récord de más de 50 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento en el año de más de 20 por ciento. Además, México se consolidó como el principal exportador a EU (16.9 por ciento), por encima de Canadá (11.7 por ciento), de Taiwán (8 por ciento) y de China (6.6 por ciento). En suma, el comercio bilateral acumulado en el primer cuatrimestre asciende a 317 mil 300 millones de dólares, equivalente a 16.4 por ciento de todo lo que EU comercia con el mundo. Todo esto nos habla de una integración productiva a nivel regional de muy alta importancia (ver Enrique Quintana, El Financiero, 12-06-26). En este contexto, México ha logrado posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando, como ya se mencionó, a Canadá y a China. Este resultado responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales, que Trump, en su eterna demagogia, ha decidido ignorar al denostar a sus socios en el T-MEC.

Frente a este panorama, México no sólo debe consolidar su integración con América del Norte, sino también fortalecer su estrategia de diversificación económica para disminuir la dependencia con Estados Unidos. En este sentido, la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea adquiere relevancia geopolítica, ya que podría ampliar el margen de maniobra internacional del país y reducir los riesgos derivados de una dependencia excesiva de un sólo mercado. La articulación entre el T-MEC y este acuerdo podría convertir a México en un puente estratégico entre América del Norte y Europa. El aprovechamiento del nuevo entorno regional dependerá de la capacidad interna del Estado mexicano: una política industrial coherente, fortalecimiento tecnológico, infraestructura competitiva, certeza jurídica y una diplomacia económica estratégica. El desafío no consiste únicamente en crecer dentro del T-MEC, sino en definir el papel que México desea desempeñar en el reordenamiento geoeconómico regional y global.

La revisión prevista del tratado en 2026 representará una oportunidad para evaluar no sólo los resultados económicos alcanzados desde su entrada en vigor, sino también la capacidad de América del Norte para adaptarse a un contexto internacional caracterizado por la competencia entre grandes potencias, la reorganización de las cadenas de suministro y la búsqueda de una mayor seguridad económica. En este escenario, México se encuentra ante la posibilidad de consolidarse como un actor estratégico dentro de la región o limitarse a desempeñar un papel subordinado dentro de las nuevas dinámicas productivas.

El futuro del T-MEC dependerá, en buena medida, de la capacidad de los tres socios para preservar los beneficios de la integración económica al tiempo que responden a los desafíos derivados de la competencia tecnológica, la transición energética y la creciente fragmentación de la economía internacional. Para México, ello implica asumir un papel más activo en la construcción de una estrategia de desarrollo que combine competitividad, innovación y autonomía relativa dentro de una región cada vez más relevante para la economía mundial.