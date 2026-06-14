Influencers Iae Break y WAO iban a subir al helicóptero de Oliver Tree

Dos creadores brasileños revelaron que también estaban invitados a viajar en una de las aeronaves en las que murieron Oliver Tree y Gaspi, pero finalmente no abordaron por distintos compromisos y cambios de último momento.

Se trata del influencer Thiago Alcántara, conocido como Iae Break, y del productor musical WAO, nombre artístico de Víctor Wao. Ambos compartieron mensajes en redes sociales después del accidente, donde hablaron del impacto de saber que pudieron haber estado en el helicóptero.

El choque entre dos aeronaves ocurrió este domingo en Río de Janeiro y dejó seis personas muertas. Entre las víctimas fueron reportados el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, y el director argentino Lucas Vignale.

Iae Break revela que fue invitado al helicóptero

En un video publicado en redes sociales, Iae Break contó visiblemente afectado que había sido invitado a subirse a uno de los helicópteros que terminaron accidentados.

“Oliver vino a Brasil para conectar con los brasileños, quienes, según él, tenían una energía similar a la suya”, dijo el creador de contenido al hablar sobre la visita del músico estadounidense al país.

Después, reveló que también estaba contemplado para el viaje.

“Incluso se suponía que yo estaría hoy en el helicóptero, en este accidente; me invitaron, pero no pude ir porque tenía un compromiso previo”, relató.

Su testimonio comenzó a circular entre seguidores de Oliver Tree, Gaspi y la comunidad digital brasileña, pues apenas un día antes el cantante había compartido contenido junto a Iae Break durante su estancia en Brasil.

De acuerdo con reportes, Oliver Tree publicó un video titulado Gringo 24 horas no Brasil, donde aparecía conviviendo con el influencer en distintas actividades, como jugar fútbol, andar en bicicleta, cocinar y recorrer parte de la ciudad.

WAO también iba a subir al helicóptero

El productor musical WAO también compartió que estaba invitado a viajar en una de las aeronaves, pero no lo hizo en el último momento.

“Se suponía que yo debía estar contigo en ese helicóptero y no fui en el último segundo”, escribió en redes sociales.

En su mensaje, WAO explicó que tenía miedo de viajar en helicóptero y que, por eso, le consiguieron un automóvil para trasladarse a Angra dos Reis. Según su relato, otra persona terminó ocupando su lugar.

“Me dijiste que ya que yo tenía miedo, me habías conseguido un auto que me llevara a Angra y otra persona iba en mi lugar”, agregó.

El productor señaló que esa persona habría sido Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño y una de las seis víctimas del accidente.

“Ahora yo te debo la vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te quiero muchísimo, hermano. Nunca te olvidaré, Lucas. Eras luz pura”, escribió WAO.

¿Quiénes murieron en el accidente de helicópteros en Río?

El accidente ocurrió cuando dos helicópteros chocaron en el aire en Río de Janeiro. De acuerdo con reportes de prensa brasileños e internacionales, las aeronaves cayeron en una zona del Recreio dos Bandeirantes, en un patio relacionado con vehículos eléctricos, donde se registró un incendio tras el impacto.

Entre las víctimas fueron reportados:

Oliver Tree , cantante estadounidense.

, cantante estadounidense. Gaspar Prim Díaz , conocido como Gaspi , youtuber argentino.

, conocido como , youtuber argentino. Lucas Vignale , director argentino.

, director argentino. Lucas Brito Chaves , también conocido como Lucas Frota , productor brasileño.

, también conocido como , productor brasileño. Alexandre Souza , piloto.

, piloto. Charles Marsillac, piloto.

Las autoridades brasileñas continúan con las investigaciones para determinar las causas de la colisión. Algunos reportes señalan que los cuerpos quedaron gravemente afectados por el incendio, por lo que el proceso de identificación formal y peritajes continúa.