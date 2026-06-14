¿Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale? creadores que murieron junto a Oliver Tree en un accidente

¿Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale? El creador de contenido y director se encuentran entre las víctimas mortales acontecidas en Río de Janeiro, cuya noticia se dio a conocer este día.

El mundo del internet y la producción audiovisual en América Latina se encuentra conmocionada ante la inesperada y trágica pérdida de dos jóvenes talentos que, cada uno desde su trinchera creativa, revolucionaron las plataformas digitales.

El humor irreverente, la dirección de vanguardia y las ganas de comerse al mundo se apagaron abruptamente en territorio brasileño.

Las primeras informaciones que sacudieron las redes sociales confirmaron que el youtuber argentino conocido popularmente como "Gaspi", junto al talentoso realizador audiovisual y director de videos musicales Lucas Vignale, perdieron la vida en un catastrófico siniestro aéreo.

El trágico suceso ocurrió cuando el helicóptero en el que se trasladaban se estrelló en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El cantante Oliver Tree, quien iba con ellos, también murió en el acto.

Gaspi Instagram @gaspipd

¿Quién era Gaspi, el youtuber argentino?

Nacido en Argentina, Gaspi fue un creador de contenido que no seguía las fórmulas preestablecidas de la corrección política. Su éxito radicó en llevar el humor al límite, explorando la comedia absurda, las entrevistas callejeras sin filtros y las situaciones más bizarras y espontáneas que se pudieran suscitar en la vía pública.

Con un estilo energético, una personalidad magnética y una capacidad inigualable para romper el hielo con desconocidos, Gaspi logró edificar una comunidad de millones de suscriptores que esperaban con ansias cada uno de sus videos.

Sus producciones se caracterizaban por un ritmo vertiginoso de edición, remates cómicos y un retrato divertido de la cultura urbana.

Gaspi prefería el contacto directo con la calle, los mercados y las plazas públicas. Su audacia para abordar temas tabú con un toque de sátira y frescura generó una conexión inmediata con un público joven que buscaba contenidos genuinos.

Lucas Vignale Instagram @lucasvignale

¿Quién era Lucas Vignale, el director de videos?

Lucas Vignale era un realizador audiovisual, apasionado de la fotografía y la dirección de cine. También se consolidó como uno de los directores latinos solicitados por las principales figuras de la música urbana contemporánea y del trap para plasmar sus conceptos musicales en videoclips.

Vignale poseía una estética visual inconfundible, caracterizada por juegos de luces dinámicos, encuadres arriesgados y una narrativa cinematográfica que elevaba cualquier canción.

A lo largo de su carrera, trabajó codo a codo en la realización de videoclips para artistas como Bizarrap, J Balvin y Nicky Nicole.

A inicios de año, realizó su primer trabajo cinematográfico, titulado El tren fluvial, el cual presentó en el Festival de Cine de Berlín.

Lucas Vignale Instagram @lucasvignale

¿Qué se sabe del accidente donde murieron Gaspi y Lucas Vignale?

Lucas Vignale y Gaspi se encontraban de viaje en Río de Janeiro, junto al cantante Oliver Tree. Fueron víctimas de un trágico accidente mientras viajaban en helicóptero, el cual se impactó con otro en pleno vuelo.

Tras la catástrofe, uno de los helicópteros se incendió de inmediato; hasta el momento, se informaron sobre 6 víctimas mortales.