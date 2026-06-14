Murió Oliver Tree, cantante y amigo de Aaron Mercury: esto se sabe de su muerte

Oliver Tree, cantante estadunidense conocido por éxitos como "Miss You" y "Life Goes On", murió en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil, este 14 de junio. El artista viajaba en uno de los dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo y dejaron un saldo de seis personas fallecidas.

La tragedia ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes y fue confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro. Medios locales, entre ellos CNN Brasil, reportaron que el percance involucró a dos aeronaves que colisionaron mientras se encontraban en el aire.

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¿Cómo murió Oliver Tree?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, el choque se produjo a las 8:59 de la mañana, hora local. Tras recibir el reporte, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Durante las labores de rescate fueron encontrados cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. Poco después, los servicios de emergencia localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, el cual cayó aproximadamente a 100 metros del primer punto de impacto.

Mientras se realizaban las maniobras de atención, se informó que una de las aeronaves quedó envuelta en llamas tras desplomarse en un estacionamiento privado.

¿Quiénes murieron en el accidente de helicóptero?

Entre las víctimas se encuentra Oliver Tree, además del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como:

Oliver Tree Nickel, pasajero

Lucas Vignale, pasajero

Gaspar Prim, pasajero

Lucas Brito Chaves, pasajero

Alexandre Souza, piloto

Charles Marsillac, piloto

Oliver Tree junto a Aaron Mercury en el Supernova. Especial

¿Quién era Oliver Tree?

Dentro de la industria musical, Oliver Tree destacó por construir una imagen poco convencional que lo convirtió en una figura fácilmente reconocible entre los artistas de música alternativa.

A lo largo de su carrera lanzó canciones que alcanzaron gran popularidad en plataformas digitales. Entre sus mayores éxitos figuran "Miss You", realizada junto a Robin Schulz, y "Life Goes On", temas que contribuyeron a que sus videos musicales acumularan cerca de 800 millones de reproducciones.

Oliver Tree Especial

Gracias a su estilo visual extravagante y a una propuesta que mezclaba distintos géneros musicales, el cantante logró reunir millones de seguidores alrededor del mundo.

Oliver Tree y su amistad con Aarón Mercury

Hace unas semanas durante el evento Supernova 2026, en el cual peleó Aarón Mercury contra Maurio Bautista, el exparticipante de La Casa de los Famosos estuvo acompañado de Oliver Tree.

Aarón Mercury caminó al cuadrilátero acompañado del cantante con quien antes y después de la pelea, que ganó, compartió videos en redes sociales junto a Oliver Tree, demstrando que tenían una gran amistad.

Hasta el momento Aarón Mercury no se ha pronunciado por la muerte de su amigo.

Gaspi también perdió la vida en el accidente

Junto al intérprete estadunidense también falleció Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

Su nombre ganó notoriedad por los videos de humor que realizaba en las calles de Buenos Aires, donde se volvió característico por su saludo "buenass" y su peculiar forma de interactuar con desconocidos.

Durante 2025, el influencer amplió su alcance internacional tras participar en "La Velada del Año V", el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por Ibai Llanos en Sevilla, España.