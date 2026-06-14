La aparición del cantante estadounidense Oliver Tree junto a Aarón Mercury durante Supernova Génesis 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

Aunque parecía una colaboración inesperada, la realidad es que dicha participación surgió a raíz de la amistad entre el artista internacional y el influencer mexicano. Conoce cuándo ocurrió su primer encuentro y cómo se desarrolló una relación que fue más allá de una simple aparición en un evento de boxeo.

Así se hicieron amigos Oliver Tree y Aarón Mercury IG

¿Cómo se conocieron Oliver Tree y Aarón Mercury?

Durante una entrevista para un medio internacional, el cantante Oliver Tree habló sobre cómo surgió su amistad con el influencer mexicano Aarón Mercury.

En la conversación, Tree se refirió a Aarón como “su hermano” después de ser cuestionado sobre su participación en la presentación del influencer durante la pelea de box de Supernova 2026.

De manera cómica, el cantante relató su primer encuentro con Mercury y aseguró que se conocieron hace 10 años en un balneario:

Yo iba en un tobogán y salí volando, no vi que había alguien abajo y boom, le caí encima. Básicamente lo golpeé, su ojo se le salió de su cuenca y después pasamos como una semana en el hospital.

El cantante continuó narrando la historia sobre lo que ocurrió después del supuesto accidente y añadió:

Yo sané muy rápido porque tengo un cuerpo muy fuerte. Aarón es un poco más viejo, entonces su cuerpo tardó más en sanar. Él estaba muy mal, contrajo una infección y tuve que llevarlo con un doctor en Los Ángeles, el mismo doctor que atendía a Tupac Shakur.

La amistad que sorprendió a los fans

La sorpresa por la presentación en Supernova 2026 fue aún mayor porque Oliver Tree se consolidó como una figura reconocida internacionalmente dentro de la música alternativa y pocas personas imaginaban verlo involucrado en un evento protagonizado por influencers mexicanos.

El cantante alcanzó fama mundial gracias a temas como "Life Goes On", "Miss You" y "Hurt", canciones que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales y se volvieron tendencia en TikTok.

Por ello, cuando apareció junto a Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Los usuarios destacaron la inesperada conexión entre ambos personajes y celebraron la presencia de una figura internacional en uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes de México.

Así se hicieron amigos Oliver Tree y Aarón Mercury Especial

¿Cómo fue la presentación de Oliver Tree acompañando a Aarón Mercury en Supernova?

Horas antes de la pelea, Mercury confirmó que el cantante sería el invitado especial que lo acompañaría rumbo al cuadrilátero. La noticia generó una gran expectativa entre sus seguidores debido a la popularidad internacional del músico.

Durante la presentación, Aarón Mercury apareció caracterizado como un guerrero mexica, mientras Oliver Tree interpretó "Miss You" y avanzó junto al influencer hacia el ring. Ambos bailaron durante el recorrido y protagonizaron una de las imágenes más compartidas de toda la velada gracias al impacto que generó la presencia del cantante estadounidense.

Así se hicieron amigos Oliver Tree y Aarón Mercury IG

Los momentos de amistad entre Oliver Tree y Aarón Mercury después de Supernova

La entrada de Aarón Mercury fue considerada por muchos usuarios como una de las más espectaculares de Supernova Génesis 2026. Después de ese exitoso momento, ambos famosos continuaron compartiendo muestras de su amistad a través de redes sociales.

Tras la victoria de Aarón Mercury en Supernova 2026, el influencer reveló que le regaló una máscara de lucha libre al cantante, a quien llamaba su amigo Oliver “Árbol”. Además, explicó que el obsequio era único en el mundo y estaba inspirado en él, ya que incorporaba unas gafas similares a las características del artista.

También publicó una serie de fotografías en las que ambos aparecían descansando en la misma cama junto al cinturón obtenido por Aarón tras su triunfo en Supernova 2026.

Cabe mencionar que apenas una semana antes, Oliver Tree compartió escenario con Aarón Mercury y una botarga del Dr. Simi durante una de sus presentaciones musicales. En aquella ocasión, el cantante expresó:

México fue el mejor comienzo. Europa, América del Norte, Australia, ¡te veré pronto!.

Hasta el momento, el influencer mexicano no se ha pronunciado sobre la muerte confirmada de su amigo, el cantante estadounidense. Sin embargo, los internautas que seguían la amistad entre ambos ya comenzaron a dejar mensajes de apoyo para Mercury en las publicaciones que compartió junto a Oliver Tree.

Oliver Tree junto a Aaron Mercury en el Supernova. Especial

¿Quién fue Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, y perdió la vida en un accidente aéreo la mañana del 14 de junio de 2026.

Fue cantante, compositor, productor y una de las figuras más peculiares de la música alternativa contemporánea.

Su propuesta artística combinó elementos del rock alternativo, pop, hip hop y música electrónica, además de una estética visual caracterizada por su corte de cabello tipo tazón, lentes oversized y atuendos extravagantes.

Antes de alcanzar la fama internacional, también practicó scooter profesional, disciplina que formó parte de la identidad visual que construyó a lo largo de su carrera.

Entre sus canciones más exitosas destacaron "Life Goes On", "Miss You" y "Hurt", temas que impulsaron su popularidad en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube.