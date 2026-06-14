Aaron Mercury revela que habló con Oliver Tree un día antes de su muerte

A través de dos historias publicadas en Instagram, Aaron Mercury se mostró devastado por la noticia y aseguró que todavía no puede creer lo ocurrido.

“Estoy devastado con la noticia, de verdad que no me lo creo”, expresó Aaron Mercury al hablar de Oliver Tree, a quien describió como un amigo cercano y una persona que marcó una etapa muy importante de su vida.

Aaron Mercury revela que habló con Oliver Tree un día antes

En su mensaje, Aaron Mercury contó que su relación con Oliver Tree no se limitó a una colaboración profesional. De acuerdo con el influencer, ambos mantuvieron una comunicación constante incluso después de haber compartido escenario y momentos juntos.

“Aún recuerdo la primera llamada que tuvimos, el tiempo que estuvo aquí en la casa y hablábamos prácticamente todos los días”, dijo Aaron en Instagram.

Uno de los momentos más emotivos de su despedida llegó cuando reveló que había hablado con Oliver Tree apenas un día antes de su muerte.

“A pesar de que estuviera lejos, nos escribimos ayer, no me la creo, te quiero hermano, de verdad, te quiero”, expresó.

La frase fue retomada por sus seguidores, quienes recordaron la cercanía que ambos mostraron en redes sociales y en distintos momentos públicos.

“Me ayudó a vivir y cumplir mis sueños”

Aaron Mercury también agradeció a Oliver Tree por haberlo incluido en una parte de su mundo artístico. El influencer aseguró que el cantante lo ayudó a cumplir un sueño y a vivir algunos de los días más felices de su vida.

“Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño”, escribió en una primera historia.

En otro mensaje, profundizó en lo importante que fue para él haber compartido tiempo con Oliver.

“Fuiste parte de los mejores días de mi vida y también que me hayas hecho parte de tus conciertos. No tengo más que agradecimiento y quisiera que dijeran que todo es mentira”, agregó.

La relación entre ambos llamó la atención de fans en México, especialmente por la forma espontánea en que Oliver Tree y Aaron Mercury comenzaron a aparecer juntos en contenido para redes sociales y presentaciones.

Aaron Mercury recuerda a Oliver Tree como una persona humilde

Más allá del artista y del personaje excéntrico que Oliver Tree construyó en sus videos, conciertos y redes sociales, Aaron Mercury destacó su lado humano.

El influencer aseguró que quienes conocieron al cantante estarían de acuerdo con él en que era una persona amable, generosa y cercana.

“No lo digo nada más por decir, se los juro que cada persona que lo conoció va a estar de acuerdo conmigo, lo buena persona que era”, señaló.

También resaltó que, pese a la fama internacional de Oliver Tree, mantenía una actitud humilde y amorosa con quienes lo rodeaban.

“Pocas personas en el medio y lo grande que era, el mundo como él, como una persona dispuesta a ayudar, humilde, amoroso”, dijo.

El mensaje de Aaron destacó entre las despedidas por su tono personal. No habló de Oliver Tree solo como una figura pública, sino como alguien que le abrió una puerta, lo acompañó y lo hizo sentir parte de una experiencia que, según sus palabras, siempre recordará.

“Te quiero hermano, de verdad, te quiero”, dijo Aaron Mercury.

bgpa