Frentes Políticos / 14 de junio de 2026

1. Inmovilidad. Ante lo poco que avanzó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en la crisis por la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, la atracción del caso por la Federación termina funcionando como un veredicto anticipado. La Fiscalía estatal acumuló días de operativos, declaraciones y revisión de videos sin ofrecer resultados. Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal general del estado, defendió las diligencias, pero la carpeta terminó fuera de sus manos. La investigación cambió de ventanilla, pero el secuestro sigue sin respuesta. La autoridad local quedó rebasada. Otra vez.

2. Amoniaco de alta tensión. La visita de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, a la disputa por la planta de amoniaco en Topolobampo, abrió una pausa donde antes sólo había choque. El colectivo Aquí No mantiene el plantón, aunque frenó la descarga de maquinaria. Mientras la Profepa revisa los riesgos denunciados por los comuneros, Gas y Petroquímicos de Occidente queda bajo observación oficial. Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, acudió como testigo. Cuatro horas de reunión. Una década de resistencia. El expediente no se mueve; respira.

3. Salones vacíos. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no puede con un conflicto que dejó de ser únicamente magisterial y se volvió una exhibición de ausencia operativa. Mientras la Sección 22 mantiene bloqueos, plantones y un paro que obliga a casi un millón de alumnos a permanecer fuera de las aulas, el gobierno estatal aparece como espectador de una crisis que se prolonga sin ruta visible de salida. Las mesas federales avanzan a trompicones y las afectaciones se acumulan en carreteras y casetas. La consulta del magisterio pudo abrir una rendija para el repliegue, pero ni siquiera eso ocurrió. El saldo es demoledor.

4. Una buena. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recibió una noticia poco frecuente en la conversación pública: crecimiento industrial medible y respaldado por cifras del Inegi. El avance mensual de 5.5% colocó a la entidad entre las de mejor desempeño del país y reforzó la apuesta por manufactura, exportaciones e inversión. En tiempos donde abundan anuncios sin aterrizaje, los indicadores ofrecen sustento a la estrategia económica. Falta comprobar que el dinamismo llegue con la misma fuerza a los bolsillos y regiones rezagadas. Los números juegan de su lado. No es poca cosa en el entorno actual. Eso cuenta. Y mucho.

5. Todo mal. El asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez evidencia una cadena de fallas que va más allá del crimen mismo. La fiscal estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez, reconoció que el video del ataque fue filtrado desde la propia Fiscalía, una admisión que abre preguntas sobre el control interno de una investigación que exige reserva. A la violencia contra un periodista se suma el cuestionamiento sobre la eficacia de las medidas de protección que motivó el llamado a comparecer de Luis Ramírez Baqueiro, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. El homicidio ya era grave. Lo que vino después no tiene nombre.