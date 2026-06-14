¿Por qué viajaban Oliver Tree y Gaspi en un helicóptero? Esto dijo un amigo

Getter, productor y DJ estadunidense, compartió en sus historias de Instagram una conversación reciente que tuvo con Oliver Tree, una noche antes del accidente y en el que mostraba que el músico estaba grabando una especie de video musical o documental.

En la historia, Getter mostró capturas de mensajes donde se ve que Oliver Tree le hablaba sobre su gira, su mudanza y algunos proyectos que estaba realizando en Río de Janeiro, Brasil. Lo más impactante para los seguidores fue una imagen enviada por Oliver, en la que aparece junto a Gaspi durante lo que parecía ser una grabación audiovisual.

La publicación se volvió especialmente emotiva porque muestra una conversación cotidiana, cercana y reciente, ocurrida poco antes de que se reportara la muerte de ambos en un accidente de helicóptero.

Getter revela que habló con Oliver Tree una noche antes

“Anoche literalmente estábamos mensajeando sobre su gira y poniéndonos al día”, dijo el DJ.

La captura muestra que Getter le preguntó a Oliver Tree: “¿Cómo va la vida? ¿Cómo va lo de Reid? ¿Y la mudanza?”. Como respuesta, Oliver le envió una imagen desde lo que describió como una filmación.

“Esta fue una toma de la película hoy, pero muchas experiencias surrealistas y conectando con personajes divertidos en el camino”, le respondió el músico a su amigo DJ.

Aunque no está claro si se trataba de una película, documental, video musical o algún otro proyecto audiovisual, la imagen muestra a Oliver Tree junto a Gaspi, con una figura similar al Cristo Redentor proyectada al fondo.

La imagen de Oliver Tree y Gaspi antes del accidente

La fotografía compartida por Getter llamó la atención porque muestra a Oliver Tree y Gaspi en una composición que parece formar parte de una grabación realizada en Brasil.

En la imagen, ambos aparecen frente a una pantalla o fondo iluminado, mientras detrás de ellos se distingue la silueta del Cristo Redentor, uno de los símbolos más reconocibles de Río de Janeiro.

La escena coincide con el mensaje de Oliver Tree, quien hablaba de experiencias surrealistas y de conectar con personajes divertidos durante el camino. Para muchos fans, esa frase adquirió un peso distinto tras conocerse la noticia de su muerte y la de Gaspi.

Oliver Tree estaba en Brasil por su gira y nuevos proyectos

Antes del accidente, Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una etapa de trabajo que combinaba gira, grabaciones y contenidos audiovisuales.

En los días previos, el cantante había compartido material relacionado con su paso por Brasil, incluyendo publicaciones donde mostraba su experiencia en Río de Janeiro. Su estilo, marcado por el humor absurdo, la estética exagerada y situaciones fuera de lo común, hacía que sus viajes también se convirtieran en parte de su narrativa artística.