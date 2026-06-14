Christian Nodal besa accidentalmente a una fan de la tercera edad en Monterrey | VIDEO

Christian Nodal fue protagonista de una escena inesperada durante uno de sus conciertos en Monterrey, donde terminó besando accidentalmente a una fan de la tercera edad.

El episodio ocurrió durante su presentación en la Arena Monterrey, donde miles de seguidores acudieron para disfrutar de los éxitos del intérprete de regional mexicano. Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de comentarios entre los usuarios.

Christian Nodal besa accidentalmente a una fan de la tercera edad IG

¿Qué pasó entre Christian Nodal y una fan durante su concierto en Monterrey?

Durante una dinámica de convivencia con el público, Christian Nodal se acercó a una mujer adulta mayor que se encontraba en las primeras filas del recinto. La fan buscó saludar al cantante y darle un beso en la mejilla; sin embargo, un movimiento inesperado provocó que ambos terminaran besándose accidentalmente en la boca.

El video que circula en redes sociales muestra cómo tanto la admiradora como el cantante reaccionan con sorpresa tras el incidente. Lejos de generar tensión, la situación fue tomada con humor por los asistentes y el propio artista continuó con su espectáculo sin darle mayor relevancia.

La escena llamó la atención debido a que la protagonista del momento fue una mujer de la tercera edad. El hecho provocó que cientos de usuarios reaccionaran con comentarios divertidos y compartieran el video en distintas plataformas.

El video de Christian Nodal que desató polémica en redes sociales

Como ha ocurrido en otras ocasiones con situaciones relacionadas con el cantante, el video acumuló miles de reproducciones en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X.

Mientras algunos usuarios consideraron que se trató de un momento espontáneo y divertido, otros aprovecharon la ocasión para bromear sobre la vida sentimental del intérprete de "Botella tras Botella".

Christian Nodal besa accidentalmente a una fan de la tercera edad Captura de pantalla

Comentarios como "ni las abuelitas se resisten a Nodal", "la señora ganó el concierto" y "es la fan más afortunada de la noche" aparecieron entre las publicaciones más compartidas.

En las imágenes puede verse que la admiradora se inclina para saludar al cantante mientras él se acerca para corresponder el gesto. La coincidencia de movimientos provoca que ambos terminen encontrándose de frente durante unos segundos.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente. Sin embargo, la mayoría de las reacciones coinciden en que se trató de un accidente derivado de la cercanía entre el artista y sus seguidores.

Christian Nodal besa accidentalmente a una fan de la tercera edad Captura de pantalla

¿Cómo impacta este momento viral en la imagen pública de Christian Nodal?

Lejos de representar una controversia importante, el episodio parece reforzar una de las características que más valoran los seguidores del cantante: su interacción constante con el público.

A diferencia de otros artistas que mantienen una mayor distancia durante sus espectáculos, Christian Nodal suele acercarse a los asistentes, recibir regalos, tomarse fotografías y convivir con los fans durante sus conciertos.

Aunque el beso accidental con la fan de la tercera edad generó miles de reacciones, para la mayoría de los usuarios quedó como una anécdota divertida.

En esta ocasión, el inesperado encuentro entre Christian Nodal y una de sus admiradoras terminó por generar sonrisas, comentarios y una nueva historia viral que sus seguidores difícilmente olvidarán.