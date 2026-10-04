Zidane defiende a Cristiano Ronaldo: "Lo que hizo es excepcional"

El tema de Cristiano Ronaldo no ha sido algo que se ha tomado a la ligera y su exentrenador, Zinedine Zidane, no esquivó la pregunta que atraviesa casi todas las ruedas de prensa de selecciones.

En la comparecencia previa al Francia–Bélgica de la Liga de las Naciones, el seleccionador galo fue interrogado por la polémica marcha de CR7 de la concentración de Portugal. Consultado sobre si el portugués vive un mal final de trayectoria, Zidane lo negó de plano.

No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional. ¡Chapeau, Cristiano! Digo esto porque me hizo ganar trofeos increíbles”, afirmó.

Jorge Jesús consideró que Cristiano Ronaldo es un ícono del futbol AFP

El seleccionador no entró a valorar la decisión de abandonar la concentración lusa en Copenhague ni el roce con Jorge Jesus. Prefirió recordar el vínculo de aquellos años en el Bernabéu.

“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano, que nos hizo ganar tanto”, finalizó.

Zidane, encantado en el banquillo de Francia

El mismo escenario sirvió para que Zidane hablará de su propio cargo. Asumió el banquillo de les Bleus este verano en sustitución de Didier Deschamps y llega a este duelo con dos victorias y un empate en su estreno como local.

Sobre el salto del club a la selección reconoció que “cambia un poco el panorama”, aunque aseguró que se mantiene “la misma locura” en cuanto a exigencia.

“Quizás la diferencia es que en un club no se detiene nunca, es el día a día, es muy absorbente. Me encantó hacer eso, y ahora tengo otra faceta e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poquito diferente”, señaló.

Y dejó clara la continuidad de fondo: “Pero en cualquier caso, la voluntad de trabajar bien alrededor de mi equipo es la misma”.