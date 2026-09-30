Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar a Portugal y promete contar toda la verdad

Cuándo todo parecía estaba aclarado, una conferencia de prensa de Jorge Jesus, entrenador del combinado luso, dinamitó de nueva cuenta la polémica y tras abandonar la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre toda esta situación en la que es el protagonista.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Cristiana Ronaldo mandó un mensaje a los aficionados de Portugal para confirmar su abandono a la selección en medio de la Fecha FIFA.

Sin dar muchos detalles, ‘CR7’ responsabilizó a Jorge Jesus y da a entender que las palabras del entrenador de Portugal fueron las que lo orillaron a irse de la selección.

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”

Cristiano Ronaldo promete contar toda la verdad

Cristiano Ronaldo asegura que lo que se dijo en conferencia de prensa por parte de Jorge Jesus no es la realidad del asunto y promete contar su verdad, aunque no dio fecha para esto. Por el momento, el mítico dorsal ‘7’ de Portugal se limitará a apoyar a su selección a la distancia, como un aficionado más.

“A su debido tiempo, contaré toda la verdad a los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado.”

“Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.”

Cristiano Ronaldo no entrenó ayer con sus compañeros, lo que provocó más ruido a la situación Reuters

Cronología de los hechos en la polémica de Cristiano Ronaldo

Parecía una Fecha FIFA más y con Cristiano Ronaldo como titular y capitán, Portugal venció a Galés (1-0) el pasado 24 de septiembre. A partir de ahí, todo se ha ido en picada.

Para el duelo frente a Noruega, Jorge Jesus decidió dejar en el banquillo a Ronaldo, situación que causó una evidente molestia en el futbolista. Los rumores comenzaron y la novela tuvo inicio; Cristiano se ausentó de un entrenamiento y se reunía de emergencia con el presidente de la Federación.

Este miércoles el DT Portugal sale a rueda de prensa a “desmentir” toda la información y asegura que la suplencia de ‘CR7’ era algo que ya estaba pactado con el jugador, esto para gestionar cargas de trabajo y evitar algún tipo de lesión.

Minutos después de la conferencia, Cristiano Ronaldo abandona la concentración y manda un mensaje en redes sociales, dejando en intriga al mundo entero de su versión de los hechos.