¿Vestidor roto? Cristiano Ronaldo respalda mensaje en contra de sus compañeros en Portugal

La tranquilidad sigue sin instalarse de manera definitiva en el entorno de la selección portuguesa. A pesar de que el combinado lusitano marcha con un paso perfecto de tres victorias en la Nations League, el fuego mediático que rodea a Cristiano Ronaldo continúa recibiendo combustible. En esta ocasión, la controversia no se ha generado por palabras vertidas directamente ante los micrófonos, sino por una sutil pero contundente interacción digital que no tardó en ser detectada por la afición y la prensa local.

El origen de este nuevo capítulo se remonta a la difusión de un metraje en Instagram donde el exfutbolista brasileño Felipe Melo analizaba la actualidad del atacante de 41 años en una emisión para Sportv. Durante su análisis, el exjugador fue drástico al cuestionar la postura del vestuario portugués hacia su máximo referente histórico, señalando una evidente falta de arropamiento en momentos de tensión institucional.

En sus declaraciones, Melo estableció un paralelismo directo entre el ecosistema que rodea al capitán luso y el que protege a otras grandes figuras del fútbol continental.

"Hay una diferencia grotesca en la forma en que sus compañeros portugueses tratan a Cristiano y los jugadores argentinos tratan a Lionel Messi", argumentó el brasileño en el extracto que rápidamente comenzó a circular en las plataformas digitales.

El exmediocampista sudamericano no detuvo sus señalamientos ahí y enfatizó que el respeto hacia la figura del goleador suele ser mayor en los rivales que dentro del propio grupo. Como argumento de su postura, hizo referencia a la admiración de Rasmus Højlund hacia el delantero portugués, rematando su intervención con una postura tajante al sostener que "allí nadie se acerca a los tobillos de Cristiano" y que resulta inadmisible gestionar su marcha "como si nada hubiera pasado".

La reacción de Cristiano Ronaldo que expone la relación con el vestuario

El contenido audiovisual comenzó a sumar interacciones masivas hasta superar las decenas de miles de reacciones, pero hubo una en particular que alteró el panorama del balompié luso. Cristiano Ronaldo decidió marcar con un "me gusta" la publicación, respaldando de manera implícita las duras palabras vertidas contra la actitud de sus propios compañeros de equipo.

El comportamiento del histórico dorsal 7 tuvo una repercusión inmediata en los medios locales, donde la acción ha sido interpretada como un mensaje contundente sobre su descontento actual. El gesto ha vuelto a situar en el centro del debate la verdadera relación que sostiene el capitán con el grupo dirigencial y con el resto de los futbolistas convocados.