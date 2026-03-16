¿Y si el VAR hubiera existido siempre? El video que está reescribiendo la historia del fútbol
Una curiosa animación advierte, entre la sátira y el ingenio, que grandes resultados que construyeron leyendas, quizá no debieron haber sucedido.
¿Qué hubiera pasado si el VAR, el video asistente de todos los silbantes que se puso de moda en el futbol, hubiera existido siempre?
Se puede imaginar alguien que en plena ebullición en el Estadio Azteca el árbitro hubiera anulado el gol de mano de Maradona a los ingleses, o en Wembley, frente a la reina, el silbante corriera a decir que el tiro de Hursta jamás entró y no cuenta.
O los más románticos ¿qué hubieran pretextado sin en la noche del Iniestazo, el gol de Andrés Iniesta en Samtford Bridge por la Champions League se hubieran marcado los penales a favor del Chelsea?
Un curioso vídeo animado está desafiando la historia como la conocemos en el futbol contemporáneo y reedita esas jugadas clásicas pero con el tono jocoso de que el árnitro revisa le monitor y echa atrás lo que pasó.
El VAR cambia todo en la historia del futbol
El resultado es un caos absoluto para las vitrinas de los grandes equipos! En esta antología se antoja normal que por ejemplo, el Real Madrid tendría tres Champions League menos o Inglaterra no habría sido eliminada de Sudáfrica 2010.
En este multiverso futbolístico, la pantalla del VAR aparece en blanco y negro para arruinarle la fiesta a las leyendas.
En el video, se ve al árbitro haciendo la señal de la pantalla tras el gol de Maradona en el 86. Resultado: Gol anulado, amarilla para el Diego y una Argentina que, en esta realidad alternativa, se queda esperando su segunda corona.
¿Entró o no entró el balón de Inglaterra contra Alemania en el 66? Según los sensores ficticios de este vídeo, la pelota nunca cruzó la línea.
Otro ejemplo. Las cámaras revisan los penaltis no pitados en Stamford Bridge en 2009 y de pronto, el famoso sextete del Barça empieza a tambalearse.
Una más, el gol de Sergio Ramos en la segunda final contra el Atlético en fuera de lugar, que pudo haber evitado la tragedia colchonera.
Entre la risa y la ironía en el video
Lo más agradable de la nota es el tono cómico con el que los creadores juegan con el drama. El vídeo muestra reacciones históricas de jugadores y técnicos viendo la pantalla del VAR con caras de incredulidad.
Los comentarios en redes no se han hecho esperar: "Si el VAR hubiera existido antes, mi equipo tendría 5 Champions más" o "Menos mal que nací en la época del error humano, ¡qué aburrido sería el fútbol perfecto!".
El vídeo hace reír y recuerda a la vez, que la magia del fútbol también vive en la polémica, en el grito de gol que no debió ser y en esos momentos que aunque hoy serían revisados por diez cámaras, se quedaron grabados para siempre.