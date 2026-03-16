¿Y si el VAR hubiera existido siempre? El video que está reescribiendo la historia del fútbol

¿Qué hubiera pasado si el VAR, el video asistente de todos los silbantes que se puso de moda en el futbol, hubiera existido siempre?

Se puede imaginar alguien que en plena ebullición en el Estadio Azteca el árbitro hubiera anulado el gol de mano de Maradona a los ingleses, o en Wembley, frente a la reina, el silbante corriera a decir que el tiro de Hursta jamás entró y no cuenta.

O los más románticos ¿qué hubieran pretextado sin en la noche del Iniestazo, el gol de Andrés Iniesta en Samtford Bridge por la Champions League se hubieran marcado los penales a favor del Chelsea?

Un curioso vídeo animado está desafiando la historia como la conocemos en el futbol contemporáneo y reedita esas jugadas clásicas pero con el tono jocoso de que el árnitro revisa le monitor y echa atrás lo que pasó.

El VAR cambia todo en la historia del futbol

El resultado es un caos absoluto para las vitrinas de los grandes equipos! En esta antología se antoja normal que por ejemplo, el Real Madrid tendría tres Champions League menos o Inglaterra no habría sido eliminada de Sudáfrica 2010.

En este multiverso futbolístico, la pantalla del VAR aparece en blanco y negro para arruinarle la fiesta a las leyendas.

En el video, se ve al árbitro haciendo la señal de la pantalla tras el gol de Maradona en el 86. Resultado: Gol anulado, amarilla para el Diego y una Argentina que, en esta realidad alternativa, se queda esperando su segunda corona.

¿Entró o no entró el balón de Inglaterra contra Alemania en el 66? Según los sensores ficticios de este vídeo, la pelota nunca cruzó la línea.