Estados Unidos presume sus barras y estrellas en los jerseys que usará en el Mundial 2026

El país anfitrión ya respira el inigualable ambiente de la máxima justa deportiva del planeta y la pasión desborda en cada rincón de su territorio. En un espectacular evento que acaparó las miradas de los aficionados al futbol, la selección de Estados Unidos rompió el misterio y presentó oficialmente los jerseys que portará con orgullo durante el esperado Mundial 2026. Bajo el poderoso concepto de unificar a sus 27 representativos nacionales, la federación norteamericana apostó por una identidad visual revolucionaria que conectará a las nuevas generaciones juveniles con las grandes figuras de la escuadra absoluta a partir de finales de este mes de marzo.

EL DISEÑO DE LAS BARRAS Y LAS ESTRELLAS PARA BUSCAR LA GLORIA

Para encarar el reto deportivo más importante de su historia, el conjunto norteamericano saltará al terreno de juego luciendo una colección inicial compuesta por dos deslumbrantes camisetas. La primera indumentaria respeta la clásica tradición de las rayas. Ambos motivos rinden un profundo y emotivo homenaje a la bandera nacional, haciendo honor al famoso sobrenombre con el que el mundo entero conoce a este representativo: el equipo de las barras y las estrellas.

Jerseys de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. Foto de: Redes Sociales

Por su parte, el segundo diseño de este uniforme destaca por un elegante y agresivo color oscuro adornado con un brillante patrón de estrellas, ideado para intimidar a los rivales bajo las luces de los estadios. Por si fuera poco, los arqueros también robarán reflectores bajo los tres postes. La vestimenta de los guardametas tomó como base principal el exitoso y vistoso concepto denominado ‘Hollywood Goalkeeper’, una innovadora línea estética que irrumpió en el mercado originalmente en diciembre de 2025.

La marca Nike asumió la responsabilidad total de la manufactura de estas prendas, dotando a la indumentaria con su avanzada tecnología para garantizar el máximo rendimiento aerodinámico de los atletas en la cancha. Durante el intenso proceso creativo, la firma deportiva trabajó hombro a hombro con la federación y los propios jugadores de Estados Unidos (US Soccer), quienes aportaron ideas clave para plasmar una identidad cien por ciento auténtica. Como toque de exclusividad, la armadura esconde el mensaje ’Inner Pride’ (orgullo propio) en el interior del cuello, además de presumir una tipografía completamente original.

El jersey oscuro de visitante de la selección de Estados Unidos. Foto de: Nike Football

EL DEBUT DE LA CAMISETA Y EL CAMINO EN EL MUNDIAL 2026

Los fanáticos del futbol no esperarán demasiado tiempo para ver esta nueva piel en plena acción. La escuadra varonil mayor estrenará la flamante equipación durante una exigente doble cartelera de partidos amistosos internacionales, donde chocarán contra las potencias europeas de Bélgica y Portugal. Estos vibrantes encuentros de preparación tomarán vida en la ciudad de Atlanta, una metrópoli que no solo fungirá como sede mundialista, sino que recientemente asumió el rol de nueva casa y fortaleza principal del balompié estadounidense.

Todo este espectacular despliegue de diseño y mercadotecnia apunta hacia una sola fecha marcada en rojo en el calendario de los aficionados. Estados Unidos realizará su esperado debut en el Mundial 2026 el próximo 12 de junio sobre el majestuoso césped de Los Ángeles. En ese crucial primer partido, correspondiente a la intensa actividad del competitivo Grupo D, los norteamericanos medirán fuerzas contra la dura selección de Paraguay, buscando iniciar con el pie derecho su camino hacia la gloria y demostrar que su nueva indumentaria pesa de verdad en casa.