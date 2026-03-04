"El Documental del 10", de Maradona, ya se puede ver libre en YouTube

La espera terminó para los fanáticos de Diego Armando Maradona y del cine. El documental del 10, la aclamada obra dirigida por Lucas Costa y producida por Damián Originario, fue liberada para verse gratis en YouTube. Tras un extenso y exitoso recorrido de un año y medio por Argentina y una destacada participación en nueve festivales internacionales, el productor ha cumplido el deseo de compartirlo con el público masivo.

Esta pieza audiovisual de 90 minutos se consagra como uno de los tributos más profundos al campeón del mundo de México 1986. Lo hace a través del testimonio de más de 40 personalidades de la cultura y los medios que relatan la inmensa influencia que Maradona tuvo en sus vidas.

El documental no solamente ofrece entrevistas sino que se enriquece con múltiples imágenes de murales de Maradona, funcionando como un lienzo que conecta la pasión popular con la figura del 10. Entre las figuras entrevistadas se encuentran nombres como Jairo, La Sole, Ciro Martínez, Rolo Sartorio, Zorrito Von Quintiero, Peteco Carabajal, Eduardo Sacheri, Alejandro Apo y Víctor Hugo Morales, entre muchos otros personajes de la cultura popular argentina, una polifonía de voces que ofrecen una nueva visión del astro del futbol.

Maradona, siempre dispuesto a jugar al futbol. X: @MaradonaPICS

Un punto focal del documental es la emotiva revisión de las canciones dedicadas a Maradona por grandes intépretes como Manu Chao, Charly García, Rodrigo o Los Piojos. Las letras de estos himnos son leídas por los propios entrevistados, uniendo el arte, el fútbol y el fervor popular en un solo relato.

Damián Originario, productor de El documental del 10, destacó la voluntad permanente de Maradona por las causas sociales: "Era un ídolo más cercano, más terrenal. Cuando había un lío con las Madres de Plaza de Mayo, con los jubilados, o con quien sea, él estaba ahí. No lo veo ni a Messi ni a ninguno haciendo este tipo de cosas. No sé si son las épocas. Para mí también que cambió mucho el futbol de lo que es hoy en día. Con todo esto del VAR también. Es más atlético el futbol. Pero acá pasa, creo que, por personalidades. Cambió mucho eso”.