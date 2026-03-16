Aficionados celebran gol que grabaron desde las alturas de un Cable Bus y se vuelven eufóricos

El futbol intensifica pasiones, no importa a donde se vaya o por dónde se mire, la cuestión es que al estar un partido o pasar cerca de un estadio, las palpitaciones son distintas a cualquier otro momento del día.

Algo encierra este deporte de manera mística que algo por dentro se recrea y entonces cualquier juego es bueno para recordar algo.

Euforia a dos mil metros de altura de un estadio

Es el momento exacto de la celebración dentro de la góndola. Mientras el sistema de transporte de Cable Aéreo de Colombia, la versión que en México es conocida como Cablebus, sobrevolaba las inmediaciones del escenario deportivo, la explosión de júbilo de los hinchas en las alturas se sincronizó con el rugido de la tribuna abajo.

No era para menos: el partido del fin de semana del Once Caldas ante el Deportivo Pasto fue una montaña rusa de emociones donde el equipo de Manizales demostró su casta para darle la vuelta al marcador y sentenciar el 4-2 definitivo.

Desde las alturas se aprecia la majestuosidad del Estadio Palogrande, conocido como el Coloso de la Castellana. Este estadio no es cualquier cancha; es el lugar donde el Once Caldas hizo historia al ganar la Copa Libertadores en 2004 a Boca Juniors.

Los chicos pasan emocionados por encima del estadio que tiene sus luces prendidas y se juega justo en ese momento. Hay durante el recorrido la sincronía de un ataque del Once Caldas que culmina con un disparo de Felipe Gómez quien le pega desde fuera del área para marcar. En ese momento, desde el cable aéreo vieron el gol y lo grabaron.

Momento del disparo de Felipe Gomez Captura de pantalla

¿Qué es el Cable aéreo o Cable bus?

Manizales es una ciudad de laderas empinadas. El Cable Aéreo no es solo un atractivo turístico, es la solución de movilidad que conecta el centro con la Terminal de Transportes y el municipio de Villamaría.

En México también fue acogido por el gobierno para solucionar problemas de movilidad, sobre todo en las partes de viviendas asentadas en los cerros. Funciona desde 2021 con los teleféricos que recorren tres líneas, una que va de Cuautepec a Indios Verdes, otra de Constitución de 1817 a Santa MArta y la tercera de Chapultepec que es un tanto más turística a comparación de las otras.