La AFC confirma que Irán jugará el Mundial 2026 pese al conflicto armado

El panorama del futbol internacional dio un giro de ciento ochenta grados este lunes. Tras semanas de intensa especulación y fuertes rumores que ponían en duda la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 a causa del reciente conflicto armado en Medio Oriente, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) salió al frente para dar un golpe de autoridad. El organismo rector confirmó de manera oficial que el combinado nacional asiático sí formará parte del torneo más importante del planeta, apagando el fuego mediático y separando las tensiones geopolíticas del terreno de juego.

LA POSTURA OFICIAL DE LA AFC PARA RESPALDAR A IRÁN EN EL MUNDIAL

La gran noticia que le dio la vuelta al mundo llegó directamente desde la sede de la AFC en Kuala Lumpur. Durante una esperada conferencia de prensa, el secretario general de la institución, Windsor John, tomó el micrófono para disipar cualquier sombra de duda sobre el futuro de la selección de Medio Oriente en la magna justa deportiva. "Hasta donde sabemos, Irán va a jugar el Mundial. Son miembros nuestros. Queremos que jueguen", sentenció el directivo con un tono de absoluta firmeza frente a la prensa internacional.

Once titular de la selección de Irán. REUTERS

El máximo dirigente asiático reconoció que el entorno global atraviesa un momento sumamente emotivo donde diversas figuras públicas emiten opiniones divididas todos los días. Semanas atrás, el propio ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró sorpresivamente que su escuadra nacional no viajaría al certamen. Sin embargo, Windsor John aclaró que la última palabra recae de forma exclusiva en la asociación nacional correspondiente. "Al final del día, es la federación la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos dijeron que van al Mundial", agregó el secretario general, brindando un espaldarazo total al proyecto mundialista.

LA RESPUESTA A DONALD TRUMP Y LOS RIVALES EN ESTADOS UNIDOS

La confirmación de la AFC llega en un momento de altísima tensión diplomática, especialmente tras los polémicos comentarios recientes de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje que sacudió las redes. Aunque aseguró que el equipo era bienvenido en el torneo, lanzó una cruda advertencia: “Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”. Ante estas palabras, los propios jugadores y miembros de la selección de Irán publicaron un desafiante mensaje en Instagram, dejando muy en claro que "nadie puede excluirlos" de la competencia. Mientras tanto, la FIFA mantiene un silencio sepulcral sobre la controversia.

La selección de Irán previo a un partido en Qatar 2022. REUTERS

Con el boleto asegurado por cuarta ocasión consecutiva, Irán enfoca todas sus energías en preparar su aterrizaje en territorio estadunidense. La escuadra ya conoce la ruta exacta que recorrerá durante la fase de grupos del Mundial 2026. El calendario oficial marca que la plantilla disputará sus primeros duelos de altísima exigencia en la ciudad de Los Ángeles, donde medirá fuerzas contra los representativos de Nueva Zelanda y Bélgica. Posteriormente, el grupo viajará a Seattle para cerrar su participación en la primera ronda frente a la poderosa selección de Egipto en la ciudad de Washington. Ahora, con el respaldo continental, los asiáticos solo podrían pensar en que ruede el balón y hacer historia.