Mundial 2026: Todos los países que renunciaron a jugar una Copa del Mundo

Tras el conflicto bélico que se sufre en el Medio Oriente, el Mundial 2026 se convertiría en la séptima edición de una Copa del Mundo de la FIFA que contaría con la renuncia de un país que ya tenía su boleto para disputar el torneo más importante del futbol; las miradas para este verano están centradas en Irán, quienes tendrían que pagar una millonaria multa.

Casos en donde FIFA fue quien impuso el castigo no serán considerados (como a México en 1990 por los Cachirules) o la prohibición a Rusia en 2022 y 2026 (tras la invasión a Ucrania).

Únicamente se mencionan los antecedentes de cuando las Federaciones fueron quienes impusieron su voluntad al no asistir a la Copa del Mundo.

Estas son las ediciones y los países que han renunciado a disputar una Copa del Mundo de la FIFA:

1934 / Uruguay

Siendo el primer campeón del mundo en la historia (1930), Uruguay declinó su participación en Italia 1934 en modo de protesta, ya que los italianos se negaron a asistir al Mundial de 1930, mismo que fue organizado por La Celeste en el país sudamericano.

En esta edición, Italia se consagró como monarca tras imponerse 2-1 a Checoslovaquia en la Final.

1938 / Argentina y Uruguay

Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay se negó a participar en la Copa del Mundo debido a que FIFA incumplió con la promesa de alternar las sedes entre Europa y América, disputando dos justas de manera continua en el Viejo Continente (Italia 1934 y Francia 1938); Argentina se sumó al boicot.

Italia se consagró bicampeón del mundo al imponerse 4-2 a Hungría en la Final.

1950 / Francia, Escocia, Turquía, e India

La edición a celebrarse en Brasil contó con 4 países que se terminaron negando a participar en la Copa del Mundo, misma en la que Uruguay consiguió el famoso Maracanazo venciendo a la Scratch.

En el caso de India, decidieron no realizar el viaje a Brasil y utilizar ese presupuesto para mandar a su delegación a los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, donde no lograron obtener ninguna de las 314 medallas distribuidas en la justa.

Por su parte, Francia y Turquía objetaron el alto costo del viaje hacia Sudamérica, mientras que Escocia decidió negarse a participar debido a que no llegaba como el campeón británico vigente… un berrinche que les negaba su primera participación en la justa.

En 1950,Uruguay consiguió su segundo título del mundo al imponerse a Brasil. Mexsport

1966 / África se une y 15 países se bajan del Mundial

Dando un puñetazo a FIFA, África mostró su inconformidad al tener que jugar un Repechaje y no contar con cupos directos, cuando UEFA contó con 10 participantes, Conmebol con 4, Concacaf con 1 y el último que fue distribuido entre Oceanía, Asia y África.

Los países africanos que se unieron al boicot contra FIFA, fueron: Argelia, Camerún, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez y Egipto.

Inglaterra se coronó al vencer 4-2 a Alemania Federal, consiguiendo –hasta el momento- su única Copa del Mundo.

1974 / Unión Soviética

Siendo una de las potencias de la época, la Unión Soviética se negó a viajar para disputar el Repechaje rumbo al Mundial 1974, eliminatoria que se llevaría a cabo en Chile, específicamente en el Estadio Nacional de Santiago, mismo que había sido utilizado como centro de detención tras el golpe de estado sufrido por Pinochet el 11 de septiembre del año previo a la justa.

Alemania Federal conquistó su segundo título al imponerse 2-1 a Países Bajos.

Alemania consiguió su segundo título del mundo al imponerse en el Mundial de 1974. Mexsport

1986 / Colombia

Finalmente, el último antecedente registrado que renunció a una Copa del Mundo fue Colombia, quien sería anfitrión del Mundial, sin embargo, los sudamericanos se negaron debido a la infraestructura que FIFA requiere para el certamen, cediéndole la sede a México.

Argentina sumó su segundo título al vencer 3-2 a Alemania Federal con Diego Armando Maradona como estandarte.

Diego Armando Maradona celebra el segundo título de Argentina en los Mundiales. Mexsport

¿Cuánto tendría que pagar Irán si no va al Mundial 2026?

Irán es parte del Grupo G en el Mundial 2026 junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, sin embargo, sus partidos están programados para disputarse en Estados Unidos, país con el que entraron en guerra y, por lo tanto, ponen en duda su participación en la justa.

En caso de declinar su participación a la Copa Mundial de la FIFA, el órgano rector los podría multar económicamente con 500 mil francos suizos en caso de que su anuncio sea con menos de 30 días de antelación, beneficiando deportivamente a Irak y Emiratos Árabes Unidos.

Irán es parte del Grupo G en el Mundial 2026. Reuters

BFG