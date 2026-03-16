"Mi deseo es estar en el Mundial". ¿Julián Quiñones manda indirecta a Javier Aguirre? 

Aunque Julián Quiñones es sublíder de goleadores en la liga de Arabia, no se siente seguro en la lista definitiva para el Mundial, sobre todo por la relación que tiene con Javier Aguirre, el entrenador.

Y es que Quiñones se ha destapado particularmente en este actual torneo con 24 goles, tres más que Cristiano Ronaldo y uno por debajo de Toney, que ha mantenido un ritmo atronador frente a la portería.

A pesar de ello, no se siente con la confianza plena de jugar el Mundial, sin embargo manifiesta que ese es u mayor deseo y por eso se naturalizó, así que espera lo que hace en los entrenamientos y partidos, resulte suficiente para estar en la inauguración contra Sudáfrica.

Quiñones y Aguirre, una relación difícil

Cuando comenzó el ciclo mundialista, Quiñones sonrió. El técnico era Diego Cocca, quien con él fue bicampeón en el Atlas y conoce bien su modo de ver la vida. Pero el gusto le duró poco y el técnico argentino se fue para dar paso a Jaime Lozano.

Con el Jimmy de igual forma tuvo argumentos para ser titular, aunque los resultados eran contraproducentes, hasta que vino el abrupto final en Copa América y la llegada de Aguirre al banquillo.

Con este entrenador, Quiñones ha sido convocado, pero no es titular. Con Aguirre administrando el talento de la Selección Mexicana desde 2024, Julián Quiñones sólo ha jugado 11 partidos sin marcar gol, no obstante ha estado en las listas de Nations League y Copa Oro, los partidos importantes.

Julián Quiñones quiere estar en el Mundial 2026. Mexsport

"Quiero estar en esta lista decisiva para representar a México en el Mundial como lo quise siempre, para mi eso es lo más importante, por eso me mato cada día en cada entrenamiento".

¿Aguirre lo llevará?

Lo cierto es que Quiñones no goza de toda la buena voluntad de Javier Aguirre, quien prefiere por ese sitio a Alexis Vega, sin embargo, no puede tapar la gran temporada del delantero en Arabia, de ahí la disyuntiva.

Durante ciertas concentraciones de 2024, Aguirre y Quiñones discutieron por asuntos de disciplina interna como es el uso de maletas y pans oficiales y el comportamiento en las cenas y comidas. No ha habido la comunicación que quisieran, pero siguen adelante.

Aguirre tampoco es alguien que alabe el nivel de la liga árabe, para él funciona más cualquier liga de Europa por le nivel competitivo, así que tampoco se deja impresionar.

A pesar de ello, Quiñones resume su buen paso como un pensamiento colectivo, es decir, no quiere ser sólo un goleador para llevarse la gloria personal, sino que todo el equipo gane.

La motivación no es sólo por quedar campeón de goleadores, sino por todo el equipo, siempre será lo mas importante y es que mis compañeros son los que me motivan".

Javier Aguirre tiene a algunos jugadores en mente para el Mundial como Quiñones. Cortesía FMF

A unas semanas de que Javier Aguirre entregue la lista final, Julián Quiñones no se siente en ella no por lo futbolístico, sino por las relaciones con el entrenador.