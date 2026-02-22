Xolos deja ir triunfo ante Mazatlán y se aleja de la Liguilla

Dejando escapar la ventaja, Xolos igualó 1-1 ante Mazatlán en la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX, alejándose de los puestos de Liguilla, mientras que los Cañoneros rescatan un empate que los mantiene en el penúltimo sitio de la tabla de Liga MX; Gilberto Mora sigue descartado.

En un horario poco habitual para el centro del país (arrancó a las 23:10 horas), Xolos trataba de imponer condiciones en el Estadio Caliente con el objetivo de acercarse a los puestos de Liguilla, zona para la que los Cañoneros se encuentran prácticamente desahuciados.

Xolos 1-0 Mazatlán

Rápidamente, Kevin Castañeda logró aprovechar un centro de Ramiro Árciga que llegó hasta la línea de fondo, rematando a portería y beneficiándose de un desvío que hizo imposible la reacción de Ricardo Rodríguez, consiguiendo el 1-0 al 9’.

La dinámica se mantuvo y los dirigidos por Sebastián Loco Abreu se fueron al frente para incrementar la ventaja desde los pies de Ramiro Árciga, quien veía ahogado el grito de gol al encontrarse en posición adelantada.

Xolos 1-1 Mazatlán

Cediendo completamente la iniciativa en el inicio del segundo tiempo, Mazatlán tomó confianza y logró avanzar todo lo que no realizó en los primeros 45 minutos, aprovechando la desatención defensiva de los locales y, por conducto de Josue Ovalle, igualar en el 60’ de tiempo corrido.

Los minutos continuaron su curso y ninguno de los dos logró imponerse en la cancha sintética, confirmando un empate que no les brinda ningún tipo de ventaja en la general.

Con este resultado, Xolos se mantiene fuera de los puestos que dan acceso a la Fiesta Grande de la Liga MX, sin embargo, se ubica 11º con dos puntos por debajo de Monterrey (8º), mientras que Mazatlán es penúltimo del Clausura 2026 (17º) con apenas cuatro puntos obtenidos.; pese al gol de último minuto ante Cruz Azul, Chivas es líder.

Sus partidos para la Jornada 7 del Clausura 2026

Los compromisos de Mazatlán y Xolos en el siguiente fin de semana los disputarán como locales, recibiendo a Pachuca y Pumas respectivamente.

Mazatlán Vs Pachuca / viernes 27 de febrero, 19:00 horas.

Xolos Vs Pumas / viernes 27 de febrero, 21:06 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de

Xolos y Mazatlán serán locales en la Jornada 7 del Clausura 2026. Mexsport

BFG