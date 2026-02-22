Advertencia al Vasco Aguirre: "Sería injusto que Charly Rodríguez no esté en el Mundial"

Mientras Javier el Vasco Aguirre perfila la base de la Selección Mexicana rumbo al Mundial y asegura que tiene nueve nombres prácticamente definidos para el debut ante Sudáfrica, en Cruz Azul levantaron la voz. Nicolás Larcamón fue claro: sería injusto que Charly Rodríguez no esté en la convocatoria final.

Aguirre dejó abierta la puerta a sorpresas de última hora, ya sea por rendimientos extraordinarios o movimientos inesperados, pero también dio a entender que el margen es reducido. En ese contexto, el nombre de Charly no aparece como fijo en una posible lista final.

"Se fue Obed Vargas (a Europa), estaba seguro que no iba a ir (Mundial), nació en Alaska, jugó en Seattle muchos partidos y temporadas, muy joven, entonces el estar en América en casa (Fidalgo) y en Seattle, y luego en la liga española tengo que poner automáticamente los focos en esos cuates, tengo que hacerlo", señaló Javier Aguirre.

"Tengo que traerlos (a Selección) para verlos, no los he traído nunca. Bueno, a Obed si lo traje un par de partidos, tiene pantalones. A Álvaro no lo conozco nada, lo tengo que traer", sentenció el Vasco.

Larcamón, cuidadoso pero firme, dejó clara su postura sin invadir terrenos ajenos. “Con el respeto que merece el Vasco y no me voy a meter en sus labores, en su estrategia y planes de cara al Mundial, pero Carlos es un jugador brillante, no por el gol que hizo hoy ante Chivas. En las últimas tres temporadas, es sino el mejor, uno de los mejores tres volantes que tiene el futbol mexicano y es mexicano”, afirmó.

El técnico cementero también destacó el perfil del mediocampista, lejos de los reflectores estridentes. “No tiene tatuajes, no es muy estrafalario y no vende ese personaje para que quizá hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo integral e inteligente como pocos”.

Para Larcamón, el criterio debe centrarse en el rendimiento sostenido y el peso específico dentro de equipos protagonistas. “Respeto a Javier Aguirre y es un referente, pero desde mi punto de vista sería ilógico, injusto que no esté en esa convocatoria. Es de los jugadores más valiosos de uno de los equipos más importantes del futbol mexicano”, sentenció.

La decisión final será del Vasco. Pero en La Noria consideran que, por presente y constancia, Charly Rodríguez merece estar en el Mundial.