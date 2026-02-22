Frentes políticos / 22 de febrero de 2026

1. Órbita propia. El canciller Juan Ramón de la Fuente colocó la soberanía tecnológica como eje de la política exterior mexicana. Desde Querétaro, en la primera asamblea de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, sostuvo que sin ciencia y tecnología propias la defensa nacional es limitada. La ALCE no es sueño futurista, es apuesta regional para acceso satelital, desarrollo aeroespacial y cooperación estratégica entre gobiernos, academia y sector privado. México impulsa un multilateralismo renovado, con menos dependencia y más capacidad propia. Entre tensiones globales, mirar al espacio es cuestión de soberanía.

2. Radiografía del desastre. En Veracruz, tierra gobernada por Rocío Nahle, la realidad golpea por todos los frentes. En Tuxpan, dos hombres fueron ejecutados en una plaza comercial sin un solo detenido. En Xalapa, una madre de familia desaparecida denuncia omisión oficial mientras su familia clama ayuda. En Las Choapas, 3 mil campesinos retuvieron a médicos por falta de servicio. La ASF detectó 642 mdp en irregularidades en penales y personal sin cédula en la Fiscalía. Deuda alta, cabildos en conflicto y violencia persistente. No son hechos aislados, es un patrón preocupante. En Veracruz todo les pasa; ojalá fuera bueno.

3. Por algo será. Si la Guardia Nacional tiene que ir a escuelas en Armería a repartir dibujos y explicar qué hace, es porque en Colima la normalidad se perdió. Bajo el gobierno de Indira Vizcaíno la presencia federal dejó de ser refuerzo y se volvió rutina permanente: patrullajes, operativos y ahora hasta pedagogía de seguridad en aulas. El estado encabeza tasas de homicidio y el puerto de Manzanillo sigue siendo botín en disputa. No es estrategia social, es contención de crisis. Con los gobiernos priistas, hasta el de Ignacio Peralta, hubo violencia, pero no este nivel de dependencia federal para sostener el orden básico. Algo falló en casa.

4. Piel delgada. En Campeche, un joven terminó en los separos por desfilar en el carnaval con una botarga alusiva a Gerardo Seso Loco Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, y quien aspira a sucederla. La multa fue de más de 4 mil pesos; el argumento oficial: “escándalo”. Los videos muestran sátira. No es la primera vez que el humor incomoda en la entidad. Cuando la crítica disfrazada se castiga y la parodia se vuelve delito, se desdibuja todo lo que prometieron y encadenan a la libertad de expresión que tanto utilizaron. Aquí la ironía tiene costo. Y el poder, poca tolerancia.

5. Del grito al susurro. A veces la magia de la política logra transformar conciencias. El ejemplo más reciente es Citlalli Hernández. Pasó de tribuna encendida y discurso confrontador a escritorio institucional y agenda técnica. La dirigente que marcaba postura todos los días hoy encabeza la Secretaría de las Mujeres con perfil bajo y operación silenciosa. Hay Centros LIBRE, foros sobre cuidados y convenios, sí, pero sin estridencia ni protagonismo. De la consigna al trámite. De la arenga al boletín. Su actividad existe, pero no pesa en la conversación pública. La política que incomodaba ahora administra. Los tiempos cambian... y ella también.