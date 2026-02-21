Video. Doblete de Paulinho en goleada del Toluca sobre el Necaxa en Liga MX 

El bicampeón Toluca eleva la temperatura de la cima. Con su cuarta victoria del Clausura 2026 sigue al acecho del liderato.

Para la jornada 7, los Diablos Rojos le dieron un mejor brillo a su etiqueta de invictos, con una goliza en su visita al Necaxa (0-3).

Aunque tormentosa actuación por ambos bandos. El duelo en el Estadio Victoria amenazaba por irse al empate sin goles. Pero gracias a la endemoniada llamarada de Paulinho, la sosa noche encontró emociones para no ser intrascendente.

En el trato de balón, el Toluca fue mejor. Los dirigidos por Antonio Mohamed registraron hasta un 58 por ciento de la posesión y más oportunidades de gol (siete tiros de esquina); sin embargo, las anotaciones las capitalizaron hasta la recta final.

Antes, el Necaxa, bajo el mando de Martín Varini, dio batalla como buen anfitrión, con una mejor imagen que daba la ilusión a los Rayos de librar una jornada más sin derrota en casa tras el par sufridas con Monterrey y Atlas; registró hasta cinco disparos a portería.

Doblete a la cuenta de Paulinho

El Toluca se negó a regresar a casa con paridad de puntos. Invocó a su goleador portugués Paulinho en el plan intratable que ya se le conoce.

Al 79’, Paulinho abrió el marcador tras un pase dentro del área chica, mientras que el 0-2 lo firmó al 82’, de nueva cuenta en sociedad con Jorge Díaz como asistidor.

La estocada final la dio Federico Pereira, en jugada a balón parado. Al 90+4’, el defensa uruguayo remató de cabeza a las redes de Luis Unsain.

Toluca (15 puntos), ahora alistará como local la octava jornada ante las Chivas y el Necaxa (9) tendrá que visitar al León.