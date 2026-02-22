Listas las semifinales del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL

Los Cuartos de final del Torneo de Escuelas 2026 dejó con un gran sabor de boca a los aficionados, quienes disfrutaron del talento joven que buscan un lugar en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Tras seis combates en el ring sagrado de la Arena México, quedaron listas las semifinales. En la misma función, se pactó un cabellera vs cabellera entre Ángel de Oro y Johhny Consejo.

Primera batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Los representantes de Querétaro, Pantera Jr y Psycotic tuvieron un buen acoplamiento para dar el primer paso, al vencer a la escuela del Último Dragoncito (CDMX), Divino Dragón y Conquistador.

Konjuro y Sombra Diabólica Jr (Puebla) fueron eliminados por King Rex y Prometeo Foto: CMLL

“Que mejor aprendizaje que haber pisado la Arena México, es el sueño más grande de todo luchador. Esperemos que se nos dé otra oportunidad, de seguir trabajando con ellos, de pertenecer”, declaró Divino Dragón.

Segunda batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Tenochca y Zimba avanzaron a la siguiente fase tras vencer a Dominio y Cerebro Negro Jr.

“Quiero estar en la Arena México porque soy un luchador de segunda generación y siempre se me ha criticado de que me regalan las cosas. Demostré que, sin la ayuda de mi papá, sin conectes, estuve en la Arena México, demostré la calidad y capacidad, estoy bien preparado y la gente se dio cuenta de la efectividad”, comentó Cerebro Negro Jr.

Tercera batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Karma I y Camaleón Jr sucumbieron ante Black Warrior Jr y Makará, en una de las luchas más aplaudidas de la noche.

“Nos faltó un poco de coordinación para poder llevarnos la victoria. Seguimos entrenando, nos seguimos preparando cada día y van a ver nuevas ejecuciones de los dos”, dijo Karma I.

“Vamos a seguir trabajando en eso y las tres D, disciplina, disciplina y disciplina”, dijo Camaleón Jr.

Cuarta batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Estudiante Jr y Feroz avanzaron a semifinales tras vencer a Magnético Azul y Diamante Escarlata.

Quinta batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Pese a la espectacularidad de sus lances y castigos, Konjuro y Sombra Diabólica Jr (Puebla) fueron eliminados por King Rex y Prometeo, representantes de Saltillo, Coahuila.

“Fue un día increíble, magnífico, fue una oportunidad para nosotros y creo que lo demostramos. Dimos vida y corazón arriba del ring”, dijo Sombra Diabólica Jr.

“Me siento con el corazón partido porque le echamos todas las ganas, desgraciadamente nos llevamos la derrota. Hicimos todo lo mejor que estuvo en nuestras manos para llevarnos el triunfo a Puebla y seguir manteniéndonos en el torneo”, dijo Konjuro.

Jay Ortega y Engendro fueron eliminados Foto: CMLL

Sexta batalla del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL. Tornado y Rey Pegasus (CDMX de la Escuela de Magia Blanca) eliminaron a Jay Ortega y Engendro de Monterrey.

ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DEL TORNEO DE ESCUELAS 2026 DEL CMLL:

- Querétaro vs CDMX: Pantera Jr y Psycotic vs. Tenochca y Zimba.

Pantera Jr y Psycotic vs. Tenochca y Zimba. - Guadalajara vs. CDMX: Black Warrior Jr y Makará vs. Estudiante Jr y Feroz.

Black Warrior Jr y Makará vs. Estudiante Jr y Feroz. - Saltillo vs. CDMX: King Rex y Prometeo vs. Tornado y Rey Pegasus.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁN LAS SEMIFINALES DEL TORNEO DE ESCUELAS 2026 DEL CMLL?