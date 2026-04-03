Xolos se mete de lleno en la pelea por Liguilla; Tigres en problemas

Con un gol solitario por parte de Kevin Castañeda, Xolos derrotó 1-0 a Tigres en la Jornada 13 del Clausura 2026 y entró directamente a la contienda por los sitios de Liguilla; los felinos podrían salir de las posiciones de Fiesta Grande al terminar la actividad del fin de semana.

Sin la presencia de Gilberto Mora en busca de tenerlo en óptimas condiciones para su regreso a las canchas, Sebastián Abreu presentó un equipo que en un inicio mostró que su deseo era el triunfo, proponiendo y yendo al frente ante unos Tigres que rotaron sus piezas.

Tijuana 1-0 Tigres

Recibiendo el balón desde la banda de la derecha, Kevin Castañeda contó con tiempo y espacio en los linderos del área, por lo que remató de pierna derecha y aprovechó un rebote en la zaga de Tigres, beneficiándose ante el recorrido de Nahuel Guzmán y estremeciendo las redes felinas apenas a los 22 minutos.

Conforme fue avanzando el compromiso, la dinámica cambió y los de la Sultana del Norte mostraron mayor cantidad de oportunidades, sin embargo, el resultado no se movió en La perrera más grande de México y Xolos se llevó 3 puntos de oro.

Con este resultado, Tigres se mantiene como 7º de la tabla de posiciones, sin embargo, podría salir de los puestos de honor en caso de que América sume frente a Santos y Monterrey triunfe contra Atlético San Luis; Xolos entra de lleno a la disputa y momentáneamente se encuentra a 2 puntos del octavo clasificado.

Sus rivales para la Jornada 14 del Clausura 2026

Entre los equipos fronterizos se enfrentarán durante la Jornada 14 en busca de mantenerse al borde de la línea para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, mientras que Tigres tendrá que sacar un gran resultado ante Chivas para no llegar a las últimas 3 jornadas peleando directamente por un sitio entre los 8 mejores:

FC Juárez Vs Xolos / viernes 10 de abril - 21:06 horas.

Tigres Vs Chivas / sábado 11 de abril - 17:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Xolos y Tigres se juegan el boleto a la Liguilla en las últimas 4 fechas. Mexsport

BFG