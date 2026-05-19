César Montes revela por qué rechazó regresar a la Liga MX

César Montes se alista para brillar en el Mundial 2026 con México. El central del Lokomotiv de Moscú se perfila como uno de los pilares de la defensa del Tri durante la justa mundialista, sin embargo, previo a esto, el jugador hizo una gran revelación.

Su experiencia en Europa le ha permitido crecer tácticamente y físicamente, cualidades que espera poner al servicio de la Selección para alcanzar los objetivos. Se espera que Montes sea un líder en el campo, organizando la defensa y transmitiendo serenidad a sus compañeros en los momentos clave.

César Montes anotó su tercer gol en la temporada con el Lokomotiv de Moscú. Instagram: cjasib

¿Por qué César Montes dijo no a los más grandes de México?

En una reciente entrevista para Claro Sports, César Montes rompió el silencio sobre su futuro y confirmó que recibió ofertas importantes de clubes grandes de la Liga MX, pero decidió rechazarlas para continuar su aventura en Europa.

El defensor de 29 años reconoció que las propuestas fueron muy atractivas, en el aspecto económico, tanto para él como para su familia, aunque decidió permanecer en Rusia.

Hubo diferentes ofertas, muy tentadoras para mí y para mi familia para poder regresar a México, pero estamos acá siguiendo la aventura, sacrificando muchas cosas”, declaró.

El ‘Cachorro’ Montes enfatizó que su prioridad es mantenerse en el Viejo Continente para seguir evolucionando profesionalmente de cara al Mundial 2026.

El central abordó los rumores y confirmó el interés de los equipos “más grandes” por él, sin embargo, la comodidad de regresar a México no le agradaba.

“Los equipos que me han llamado en este par de años de México, son equipos grandes… Para mí era muy tentador poder decir que sí, prácticamente estaría muy cómodo en México”, refirió.

César Montes con la camiseta negra de México. Mexsport

Montes dejó claro que, a pesar de las tentaciones y el confort que representaría volver a casa, su decisión está tomada: permanecer en Rusia con el Lokomotiv para llegar en el mejor nivel al Mundial y continuar su desarrollo en Europa

¿Qué equipos querían fichar a César Montes?

En los últimos meses surgieron muchos rumores que vinculaban a César Montes con un retorno a México. Clubes de la talla de Rayados (su exequipo), Chivas, América y Cruz Azul fueron mencionados como interesados en ficharlo para reforzar sus defensas de cara al Apertura 2026.

La Máquina y los Azulcremas mostraron un interés concreto, con sondeos formales que llegaron al entorno del jugador. Estos acercamientos generaron expectativa entre los aficionados, ilusionados con ver al ‘Cachorro’ de vuelta en la Liga MX, aunque finalmente esto nunca ocurrió.