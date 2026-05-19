Toluca cambiará mural por pantalla gigante en el Nemesio Diez

El Estadio Nemesio Diez estará de gala este sábado 30 de mayo cuando Toluca busque un nuevo título en la Concachampions frente a Tigres, donde el recinto del más reciente bicampeón de Liga MX cambiará su mural por una pantalla gigantesca, teniendo una longitud igual a la de la cancha.

Tras concluir su participación en el actual semestre de la Liga MX, donde Pumas y Cruz Azul protagonizarán la Final del Clausura 2026, Toluca y Tigres aún se mantienen concentrados, ya que contenderán por la corona internacional este sábado 30 de mayo desde el Estadio Nemesio Diez.

Este compromiso es fundamental en el futuro inmediato de ambos clubes, ya que el campeón clasificará a la Copa Intercontinental 2026 a disputarse a fin de año, además de conseguir su sitio en el Mundial de Clubes 2029 que tiene sede por definir.

Sin embargo, uno de los detalles que revolucionarán el futbol mexicano, y la experiencia en el Nemesio Diez, es la pantalla gigante que estará ubicada en uno de los laterales del remodelado recinto, robándose reflectores y rompiendo paradigmas en el país que está por ser anfitrión de su tercera Copa del Mundo.

Esta pantalla, que luce cubierta con una lona blanca, sustituirá el mural histórico en el que los Diablos presumían cada una de las coronas conseguidas en el futbol mexicano, donde se mantienen como el segundo equipo más ganador del país con 12 cetros.

Toluca no ha revelado más información al respecto, sin embargo, el conjunto Escarlata podría revelar más información en los siguientes días, una vez que se acerque el momento de lucirla en la Liga MX y –posiblemente- en los partidos de la Selección Mexicana que puedan llegar a jugarse en el Estado de México en este siguiente ciclo mundialista rumbo a la justa veraniega de 2030.

BFG