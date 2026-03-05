VIDEO: 'Checo' Pérez inaugura el video de apertura de la Fórmula 1 para 2026

La Fórmula 1 ha publicado el video de introducción que aparecerá antes del inicio de todas las sesiones de fin de semana en la transmisión televisiva oficial a lo largo de la temporada 2026, con Sergio Pérez abriendo la secuencia de apariciones de los pilotos.

Siendo ya el noveno año bajo el formato actual, es decir, con los pilotos siendo protagonistas del video de apertura y el tema compuesto por Bryan Tyler, la duración del mismo roza el minuto, ya que este año marca la primera vez desde 2016 que habrá 22 pilotos y once equipos en la parrilla de salida.

Además, dado que el orden de aparición nuevamente es inverso al resultado del Campeonato de Constructores del año pasado, el equipo que abre el video de introducción es Cadillac, que debuta en el Gran Circo este fin de semana. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez es el primero en aparecer, seguido de su coequipero Valtteri Bottas.

El video de apertura de la Fórmula 1 para 2026 sigue con los pilotos de Alpine, con el argentino Franco Colapinto antes de Pierre Gasly, y de Audi, que absorbió a Sauber Motorsport rumbo a este año pero mantuvo a Gabriel Bortoleto y a Nico Hulkenberg.

A lo largo del clip, se juega con un prototipo de monoplaza que refleja el nuevo reglamento técnico de la categoría. El orden de aparición sigue con los pilotos de Haas (Esteban Ocon y Oliver Bearman), Aston Martin (Lance Stroll y Fernando Alonso), Racing Bulls (Arvid Lindblad y Liam Lawson), Williams (Carlos Sainz y Alex Albon) y Ferrari (Lewis Hamilton y Charles Leclerc).

En esta ocasión, los seguidores de George Russell estarán desilusionados, ya que el británico no hará su emblemática pose en forma de T. En su lugar, tiene su casco sobre su hombro derecho, siendo uno de los ocho pilotos que muestran el diseño principal de su casco a lo largo del videoclip.

Russell, del equipo Mercedes, es el antepenúltimo en salir a escena, después del tetracampeón Max Verstappen y de su coequipero Kimi Antonelli, y sólo antes de la dupla de McLaren, integrada por el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quien al ser el campeón defensor y utilizar el número 1 en su auto por primera vez, muestra el dedo índice para indicar que es el número 1.

Tanto la pleca de apertura como de cierre únicamente muestran el logotipo de la Fórmula 1, ambas con fondo rojo.

¡Mira el video de apertura de la Fórmula 1 para 2026!