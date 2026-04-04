Místico, Mike Bailey Kevin Night, siguen como monarcas de AEW

La lucha aérea en su máximo esplendor. Místico, Mike Bailey y Kevin Night, conservaron el Campeonato Mundial de Tríos de AEW, luego de vencer a Hechicero, Volador Jr y El Clon sobre el ring de la Arena México.

La lucha estuvo llena de lances y fuertes castigos, donde Místico sacó a relucir la llave que le ha dado grandes triunfos, “La Mística”, que fue aplicada sobre Volador Jr para llevarse la victoria.

Místico elogió la lucha aérea de Mike Bailey Foto: CMLL

Al final de la batalla, ‘El Rey de Plata y Oro’ vio con beneplácito que haya una facción del “Sky Team”.

“Mi gente, gracias por hacer un lleno más. Demostramos que la mejor lucha libre del mundo se vive en vivo en la Arena México… Viene Speedball, uno de los mejores luchadores aéreos. Hoy demuestra que la Arena México es aérea”, mencionó Místico.

“Es el mejor luchador de la historia”, respondió Michael Bailey, señalando al gladiador mexicano.

Por su parte, Máscara Dorada aguantó la alianza que hicieron Averno y Flip Gordon, quedando con la máscara rota. “El Joven Maravilla” mostró una gran habilidad al caminar sobre la tercera cuerda para después lanzarse sobre sus rivales.

Subió a Averno al cuadrilátero para aplicarle una “Estrella fugaz” y rendirlo con toque de espaldas, con lo que consiguió su boleto a la final del Campeonato Universal, que se disputará en el 70 aniversario de la Arena México.

En el Match Relámpago, Templario cayó ante Neón.

Thunder Rosa ya forma parte del elenco del CMLL. La luchadora mexicana tendrá contrato dual. Junto a India Sioux y Marcela, derrotaron a Persephone, Olympia y Princesa Sugehit.

En una lucha de alarido, Yutani, Okumura y Shoma Kato, se llevaron la victoria ante Capitán Suicida, fugaz y Brillante Jr.

Shockercito y Galaxy se impusieron a los Minos I y II.