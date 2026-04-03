Xelhua y Solar se elogian de cara al 83 aniversario de la Arena Coliseo

Xelhua y Solar sostendrán el próximo sábado 4 de abril de 2026, una lucha clásica dentro de la función que tiene preparado el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para celebrar el 83 aniversario de la Arena Coliseo. En un duelo generacional, ambos gladiadores se elogiaron.

“Muy emocionado de que llegue el día. Un gran sueño poder compartir ring con el maestro Solar y ahora poder enfrentarme en un match relámpago, para mí es una muy grata sorpresa desde que vi el cartel. Desde que fue revelada esta lucha me emocioné y poder compartir ring, es un sueño hecho realidad”, dijo el orgullo de Cholula, Puebla, en el CMLL Informa.

“El éxito es estar en el Gimnasio siempre, entrenando, preparándote porque siempre he dicho que, en la vida nunca termina uno de aprender. Para este 83 aniversario me siento muy contento y agradecido. La Arena Coliseo está de manteles largos, y más enfrentarme a la nueva juventud, a gran Xelhua, que es un gran luchador, lo he visto y va subiendo como la espuma”, dijo por su parte el discípulo de Cuauhtémoc ‘Diablo’ Velasco.

El joven gladiador poblano señaló que no sólo se acuerda de Solar en las arenas, sino también por las películas que hizo.

“Sale el maestro Solar en el gimnasio forjando el físico. Desde ver la máscara, el antifaz, impone respeto. Hay muchísimos recuerdos, hasta que mi papá me compartía, que él había pedido a los Reyes Magos, máscaras del maestro Solar. Me encuentro muy contento, feliz, emocionado y, sobre todo, muy agradecido con el Consejo Mundial de Lucha Libre por hacer reales estos encuentros que, creo también la gente espera, este choque de escuelas, la vieja guardia contra algo de la escuela más nueva. La gente sabe que verá la verdadera lucha libre en el centro del ring”, dijo Xelhua.

Solar alternó con el Solitario, los Cadetes del Espacio, con Súper Astro, Ultraman, entre otras grandes estrellas.

“Cuantos años tengo como luchador profesional y aquí andamos echándole ganas a la vida, más que nada enfrentarme a las nuevas generaciones”, dijo al maestro.

ASÍ ESTÁ EL CARTEL DEL 83 ANIVERSARIO DE LA ARENA COLISEO:

- Lucha estelar: Místico vs. Soberano Jr vs. El Clon.

- CMLL vs. AEW: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Mike Bailey y Kevin Night.

- Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo: Villano III Jr e Hijo del Villano III (campeones) vs. Calavera Jr I y Calavera Jr II.

- Thunder Rosa, La Jarochita y La Garra Negra vs. Zeuxis, Keyra y Sanely.

- Xelhua vs. Solar.

- El Pantera, Hijo del Pantera y Pantera Jr vs. Guerrero Maya Jr, El Cobarde y Espanto Jr.

- Kemalito y Periquito Sacaryas vs. Chamuel y Tengu.