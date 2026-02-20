El Werder Bremen boicotea a Estados Unidos: Plantón por asesinatos del ICE y miedo a las visas

El futbol europeo encontró un límite inesperado en Estados Unidos. El Werder Bremen canceló su gira de verano por Minnesota y Detroit y dejó claro que la decisión no fue deportiva ni logística. Fue política, moral y simbólica.

El club alemán explicó que los recientes incidentes del ICE en Minneapolis no encajan con sus valores. La institución señaló la muerte de dos ciudadanos durante operativos federales y la ola de protestas que siguió. Jugar en una ciudad con disturbios y disparos no representa la identidad del equipo.

Es un boicot ético motivado por la sangre derramada en las calles de Minnesota y el endurecimiento de las fronteras de la administración de Donald Trump.

La gira estaba planeada de forma provisional para mayo. La delegación pasaría una semana entre Minnesota y Detroit con dos amistosos. No había rivales confirmados y el plan nunca terminó de cerrarse.

Valores, visas y violencia

El portavoz del Bremen citó trs razones. La situación social en Minnesota. Las restricciones migratorias en Estados Unidos. El momento deportivo del equipo.

"En Minnesota, dos personas fueron asesinadas a tiros por las autoridades estatales", dijo el portavoz del club.

Jugar en una ciudad donde hay disturbios y disparos no se ajusta a nuestros valores. Eso no ocurrirá con nosotros.

“Ya no se sabe con qué jugadores se puede entrar todavía a Estados Unidos debido a las estrictas condiciones de entrada, que exigen, entre otras cosas, una revisión de los perfiles en redes sociales de los últimos cinco años”.

Las nuevas condiciones de entrada incluyen revisión de redes sociales de los últimos cinco años. El club teme que algunos futbolistas no obtengan visa. La incertidumbre creció tras redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La muerte de Renee Good y Alex Pretti detonó protestas en la ciudad. El Bremen considera que presentarse en ese contexto sería incoherente. El futbol moderno vende entretenimiento global. El club recordó que también vende valores.

El director deportivo Clemens Fritz ya había advertido que la gira estaba en revisión. El Bremen evalúa cada verano sus viajes comerciales. Esta vez la respuesta fue no.

Crisis deportiva y calendario imposible

La cancelación llega en un momento delicado. El Werder suma 12 partidos sin ganar en la Bundesliga. Marcha 16 en una liga de 18 equipos. Esa posición lo manda al repechaje por el descenso.

La institución despidió al entrenador Horst Steffen y nombró a Daniel Thioune. El técnico es uno de los dos entrenadores negros en la Bundesliga y el primero nacido en Alemania en dirigir un club profesional en su etapa con Osnabrück.

El calendario tampoco ayuda. Varios jugadores estarán en el Mundial 2026. Otros en cursos juveniles. El riesgo económico de una gira sin estrellas pesa.

El domingo enfrentarán al FC St. Pauli, club con afinidad política similar. Su presidente Oke Göttlich pidió debatir un posible boicot al Mundial 2026.

La decisión del Bremen abre debate en Europa. El futbol presume neutralidad. Pero los clubes viven en ciudades reales, con problemas reales. Viajar ya no es sólo vender camisetas. Es elegir escenarios.