Presumen deportación de cubanos; expulsaron a 170 en un solo vuelo

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 170 ciudadanos cubanos, en el primer vuelo de deportación en el año.

“Aunque los vuelos de deportación a Cuba existen desde hace algún tiempo, el gobierno cubano se mostró reacio a aceptar vuelos de deportación masiva desde Estados Unidos, pero bajo la administración de Trump, estos vuelos de repatriación están ocurriendo en cantidades récord”, expresó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de un mensaje difundido vía X, ICE explicó que el primer vuelo a Cuba del 2026 sacó “a asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes” de la Unión Americana.

De acuerdo con las autoridades migratorias de la Casa Blanca, los trasladados están acusados de delitos graves, como secuestro, abuso sexual y robo.

En su publicación, ICE mostró los nombres y rostros descubiertos de los ciudadanos del país caribeño.

Entre los deportados viajaban 153 hombres y 17 mujeres, según el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Las autoridades precisaron que tres de esas personas fueron trasladadas a órganos de investigación al ser considerados presuntos responsables de hechos delictivos cometidos antes de salir del país, según el sitio Cubadebate.