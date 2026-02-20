El árbitro robot cambia la MLB. El ABS corrige más del 56 por ciento y sacude la confianza en los umpires

Austin Wells no fue exitoso. El receptor de los Yankees pidió revisión de un lanzamiento y la decisión original se mantuvo. No hubo corrección ni rescate. Quedó en evidencia que el Automated Ball-Strike System no es un salvavidas automático. También quedó en evidencia algo más grande. Los umpires enfrentan un nuevo espejo.

El primer día del Spring Training dejó cifras que abrieron conversación. De 23 desafíos en cinco juegos de Spring Training, 13 fueron exitosos. Un 56.5 por ciento. Más de la mitad de las decisiones de bola o strike fueron corregidas por el sistema. El promedio fue de 4.6 impugnaciones por partido y 2.6 cambios por juego.

Un número que pesa

La liga confirmó que el ABS se usará por primera vez en temporada regular en 2026. No es ensayo menor. Es el paso definitivo hacia el llamado árbitro robot. Cada equipo puede retar dos decisiones por juego. Si el reto es exitoso, se mantiene. Si no, se pierde. La lógica copia la revisión de video que empezó en 2008 y se amplió en 2014.

El contraste fue brutal en el duelo entre Arizona y Colorado. Hubo siete desafíos contra el umpire Alex MacKay. De ellos, seis terminaron con corrección. Los Diamondbacks ganaron cuatro de cinco retos. Los Rockies cerraron dos de dos. Una jornada que dejó dudas sobre la precisión humana.

El día en que el ojo humano perdió ventaja

El sistema no llega de sorpresa. En el Spring Training anterior los equipos ya habían ganado 52.2% de sus desafíos. La tendencia se mantiene. La zona de strike definida por computadora revela inconsistencias. El romanticismo del umpire perfecto se diluye.

Para figuras como Aaron Judge el cambio genera incomodidad. El capitán de los Yankees defendía el factor humano. Decía que el error era parte del juego. Hoy acepta el ABS como una realidad inevitable. El bateador no piensa en la zona, piensa en conectar.

La MLB busca equilibrio. No quiere eliminar al umpire. Quiere reducir polémicas. En un deporte que vive de estadísticas, la zona de strike exacta parece inevitable. El béisbol siempre fue tradición y números.

El ABS mezcla ambos.

El fracaso del reto de Wells fue anecdótico. El éxito colectivo de los equipos fue noticia. Más de la mitad de decisiones corregidas en el primer día es un golpe silencioso.

La temporada 2026 será la prueba real. Cada bola cantada tendrá respaldo digital. Cada strike dudoso tendrá respuesta inmediata. El umpire seguirá detrás del plato. Pero ahora tendrá compañía invisible.