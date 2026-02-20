Neymar, ¿el retiro antes de 2027? El máximo goleador de Brasil confiesa su incertidumbre

La carrera de Neymar Jr., la figura más emblemática del futbol brasileño reciente y protagonista del traspaso más caro de la historia (200 millones de libras al PSG en 2017), se encuentra en un punto de inflexión. A sus 34 años, el delantero reveló que considera la posibilidad de retirarse a finales de este mismo año, a pesar de tener un contrato vigente hasta finales de 2026 con su club de formación, el Santos.

La confesión del astro, hecha al canal en línea brasileño Caze, subraya la profunda incertidumbre generada por sus recientes problemas físicos.

No sé qué pasará de ahora en adelante, no sé sobre el próximo año", comentó Neymar, antes de soltar la frase que ha conmocionado al deporte: "Puede ser que cuando llegue diciembre, quiera retirarme. Ahora estoy viviendo año a año."

El atacante ha batallado con las lesiones en las últimas temporadas. Su regreso al Santos en enero de 2025, tras su paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, se vio rápidamente obstaculizado por una serie de percances. Tras un año con limitaciones, tuvo que someterse a una cirugía de rodilla a finales de diciembre y recién la semana pasada logró regresar a la cancha, lo que ilustra el constante desafío físico que enfrenta.

Un tìtere gigante de Neymar, listo para las celebraciones del Carnaval. AFP

No quita el dedo del renglón para el Mundial

Neymar ha admitido que ha sido “un gran reto” hacerse un hueco en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial.

Este año es muy importante, no sólo para el Santos, sino también para la selección brasileña, ya que es año de Mundial, y para mí también", añadió.

A pesar de la neblina que cubre su futuro inmediato, el deseo de Neymar es claro: aspira a jugar la Copa del Mundo con su país este verano. Un objetivo cargado de significado, pues el delantero no solo es un líder en el campo, sino también el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Brasileña, con 79 anotaciones, superando al legendario Pelé por dos tantos.