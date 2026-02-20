"No fue racismo, fue homofobia": la defensa de Prestianni ante la UEFA por el caso Vinícius Jr.

Gianluca Prestianni declaró ante la UEFA que sí insultó a Vinícius Júnior durante el duelo entre Real Madrid y Benfica, pero sostuvo que no fue racismo. El argentino de 20 años dijo que utilizó un insulto antigay en español y no la palabra "mono", acusación inicial que detonó el escándalo.

El episodio ocurrió en el segundo tiempo en el Estadio da Luz. Vinícius marcó el único gol del partido y luego denunció que Prestianni lo había agredido verbalmente. El brasileño cubrió su rostro con la camiseta y el juego se detuvo cerca de 10 minutos. La escena recorrió Europa y abrió otra vez la discusión sobre racismo y discriminación en el futbol.

Fuentes de ESPN señalaron que Prestianni explicó ante la investigación que su expresión fue una palabra antigay. El mediocampista Aurélien Tchouaméni dijo tras el partido que el propio jugador del Benfica había dado esa versión cuando fue confrontado. El delantero Kylian Mbappé declaró que escuchó insultos racistas en cinco ocasiones. El entrenador Álvaro Arbeloa pidió sanción ejemplar.

Prestianni admite insulto antigay

La declaración del argentino cambió el eje mediático. De acuerdo con fuentes de ESPN, el futbolista reconoció que pronunció "maricón" una expresión ofensiva ligada a la orientación sexual, lo que en términos disciplinarios no reduce la gravedad. El artículo 14 del reglamento de la UEFA equipara castigos por insultos racistas y antigay. El texto establece suspensiones de al menos 10 partidos o sanciones equivalentes cuando se insulta la dignidad de una persona por raza, color de piel o sexualidad.

El Real Madrid envió un expediente con pruebas y testimonios. El club busca que el caso marque un precedente. En la entidad creen que el futbol europeo necesita castigos claros para frenar abusos desde la cancha.

La UEFA ha endurecido sanciones en los últimos años. En la temporada 2023-2024 se registraron más de 200 incidentes disciplinarios ligados a discriminación en torneos europeos. En varios casos hubo cierres parciales de estadio, multas superiores a cien mil dólares y suspensiones a jugadores.

El reglamento es claro en dos puntos. No importa si el insulto es racista o antigay. Tampoco importa si ocurre en caliente. La sanción mínima busca disuadir conductas que dañan la imagen del deporte. En ese contexto, la admisión de Prestianni abre la puerta a castigo severo.Un caso que trasciende a Lisboa

El conflicto también revela la presión sobre figuras como Vinícius Júnior, uno de los jugadores más señalados por insultos en estadios europeos en los últimos años. El brasileño ha denunciado racismo en España y en competiciones internacionales.