Pep Guardiola condena acciones del ICE en Minnesota y expone el dolor que lo atraviesa fuera del futbol

Pep Guardiola convirtió una conferencia de prensa previa a un partido en algo muy distinto a un ejercicio futbolístico. El técnico del Manchester City habló del dolor que siente ante las tragedias humanitarias que observa a diario y centró su mensaje en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Estados Unidos, hechos que calificó de imposibles de justificar y que, dijo, lo obligan a seguir alzando la voz.

Guardiola compareció el martes ante los medios, en teoría para anticipar el duelo de Copa de la Liga inglesa contra Newcastle. Sin embargo, el entrenador español volvió a llevar la conversación lejos del césped, apenas días después de haber participado en Barcelona en un evento benéfico en apoyo a niños palestinos, lo que le impidió regresar a Inglaterra para cumplir con sus compromisos habituales con la prensa antes del partido de Premier League frente al Tottenham.

Clamor contra la apatía global

Desde el inicio, Guardiola dejó claro que no podía separar su rol público de lo que observa fuera del futbol. Dijo que nunca en la historia de la humanidad se había tenido tanta información disponible y tan visible sobre guerras, muertes y desplazamientos forzados en todo el mundo. Para él, esa exposición constante hace imposible mirar hacia otro lado.

Nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos tenido la información ante nuestros ojos, observándola con más claridad que ahora”.

El entrenador mencionó conflictos en distintas regiones y subrayó que el sufrimiento no distingue bandos ni ideologías. Aseguró que el dolor existe independientemente de si se trata de Palestina, Ucrania, Sudán u otros lugares, y que la discusión no pasa por etiquetas políticas, sino por la vida humana.

Guardiola insistió en que matar a miles de personas inocentes es algo que lo hiere profundamente y que no requiere análisis complejos. Dijo que, incluso si se tratara del llamado “bando contrario”, el dolor sería el mismo. Para él, no hay causa que justifique ese nivel de violencia.

En ese marco, Guardiola llevó su reflexión a Estados Unidos y se detuvo en los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, ocurridos durante operativos de funcionarios federales. Ambos casos provocaron una fuerte reacción pública y se produjeron en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados.

Se lanza contra el ICE

Guardiola fue directo. Nombró a Good y a Pretti y cuestionó cómo puede defenderse lo ocurrido. Good, madre detres3 hijos, murió el mes pasado tras recibir disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota. Pretti, enfermero de 37 años, también fue asesinado en circunstancias similares, un hecho que el técnico del City calificó de especialmente perturbador.

Para explicar su indignación, Guardiola pidió imaginar una escena equivalente en el Reino Unido. Dijo que sería como ver a una enfermera del Servicio Nacional de Salud rodeada de varias personas, en el césped, y recibir múltiples disparos. Preguntó cómo alguien podría justificar algo así y sostuvo que, si existe un error, quien lo comete debe ir a la cárcel.

Miren lo que pasó en los Estados Unidos de América. Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados. Imagínense un enfermer del NHS, con cinco o seis personas a su alrededor, en el césped, y recibe un disparo. Díganme, ¿cómo pueden defender eso? Si cometes un error así, deberías ir a la cárcel”.

El entrenador rechazó los intentos de algunos funcionarios estadounidenses por justificar el asesinato de Pretti. Recordó que fue calificada públicamente como “terrorista doméstica” o “insurgente”, etiquetas que, a su juicio, no pueden servir para borrar el hecho central de que se trata de una vida humana arrebatada.

Guardiola explicó que su postura no tiene que ver con política ni con alinearse con un partido o una ideología. Afirmó que su única bandera es la protección de la vida humana y que ese principio está por encima de cualquier debate posterior. Dijo que cuando las personas huyen de sus países, cruzan mares y arriesgan todo para sobrevivir, la prioridad debe ser rescatarlas, no juzgarlas.

Proteger al ser humano y la vida humana es lo único que tenemos. No se trata de política ni de izquierdas o derechas. Se trata de personas. Cuando la gente está muriendo, hay que ayudar. Después ya podremos estar de acuerdo o criticar”.

También dejó claro que utilizará su posición como una de las figuras más reconocidas del deporte mundial para seguir hablando. Aseguró que callar solo permite que las injusticias continúen y que, desde su lugar, siente la obligación de intentar construir una sociedad mejor.

Guardiola, de 55 años, cerró su mensaje reiterando que seguirá ahí, hablando, aunque incomode o se salga del guion esperado en una conferencia de fútbol. Para él, el dolor que provocan muertes como las de Renee Good y Alex Pretti no se puede separar del día a día, ni siquiera en la antesala de un partido.