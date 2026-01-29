Remueven a Bovino tras operativos fatales en Mineápolis; agente responsable

Gregory Bovino, quien hasta este fin de semana condujo la agresiva operación de detenciones en Minesota, regresa a la frontera de California con México, uno de los condados demográficamente más mexicano.

El excomandante de la Patrulla Fronteriza ampliada —operó a 2 mil 740 kilómetros de la frontera—fue relevado de la coordinación en Mineápolis y devuelto a El Centro, a 19 kilómetros al norte de Baja California, donde la mayoría de la población no sólo es hispana, sino mexicana.

De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, los latinos suman 85 por ciento de la población del condado Imperial de California, y más de 83 por ciento del total se identifica como mexicano.

En más de 75 por ciento de los hogares del condado Imperial se habla español regularmente.

Bovino conoce ese terreno, fue el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector El Centro, contiguo al de San Diego, entre marzo de 2021 y agosto de 2023.

Para abril de 2025 dirigió en Chicago un operativo en el que empleó helicópteros Black Hawk y gases lacrimógenos contra manifestantes.

Por ese operativo, Bovino enfrentó una demanda por uso excesivo de la fuerza, pero en la corte federal negó todo, aun cuando había jurado, y confrontó a una jueza, lo que le ganó popularidad entre conservadores y el movimiento de MAGA.

Al salir del tribunal hizo una seña como las que identificaron a los nazis alemanes.

Bovino dirigió hasta la semana pasada los operativos en ciudades con administraciones demócratas, pero el sábado, tras la muerte a manos de sus subalternos que dispararon diez tiros fatales a un enfermero de veteranos militares, identificó a la víctima como terrorista que apuntaba un arma contra sus hombres, quienes dispararon en defensa propia.

Múltiples videos de la muerte de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, contradijeron como evidencias a Bovino, y en respuesta, Mineápolis desplegó las mayores manifestaciones en su historia, hasta con 50 mil personas.

Esa muerte, la segunda de un ciudadano estadunidense de raza blanca a manos de agentes de migración en Mineápolis, impactó en la opinión pública e incluso entre legisladores republicanos que exigen una investigación imparcial, mientras los demócratas amenazan con impedir la aprobación de fondos para ICE y exigir la destitución de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Como control de daños, la administración envió a Bovino de regreso a El Centro y lo sustituyó al frente de los operativos con el zar de la frontera, Tom Homan. La patrulla en El Centro no ha confirmado la reincorporación de Bovino, pero extraoficialmente se menciona que adelantaría su jubilación.

Suspenden a dos agentes del ICE

MINEÁPOLIS.— El gobierno de Donald Trump anunció que dos agentes de inmigración involucrados en el tiroteo fatal contra un civil en Mineápolis fueron suspendidos, luego de que el presidente arremetiera contra el alcalde de la ciudad a pesar de haber prometido “desescalar” la situación.

La Patrulla Fronteriza indicó que los agentes implicados en la muerte de Alex Jeffrey Pretti, están suspendidos desde el sábado. Es “un protocolo estándar”, afirmó un portavoz a la AFP. Según el New York Times, se trata de los dos policías que abrieron fuego, diez veces, contra la víctima mientras varios agentes intentaban controlarla en el suelo.

Trump atacó al alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, por la negativa de cooperar con las autoridades federales para erradicar a inmigrantes presuntamente ilegales.

