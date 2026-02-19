Vinícius Jr. y la lucha contra el racismo en el futbol: lista completa de incidentes y condenas

Vinicius Júnior se erigió a sí mismo como un luchador contra el racismo, pues ha sido la diana de ataques de esta índole a lo largo de su carrera desde que llegó a España como una joven promesa brasileña con menos de 18 años de edad para unirse a uno de los clubes que más polariza en el mundo como es el Real Madrid.

El más reciente incidente, en el que acusó directamente al argentino Gianluca Prestianni de haberle llamado mono en repetidas ocasiones forma parte de por lo menos una veintena de ocasiones en las que se ha convertido en el objetivo de insultos y desprecios de aficionados y rivales.

Desde sus primeros partidos cuando apenas tenía 18 años, Vinícius fue víctima de estos actos de acoso que subieron de tono hasta convertirse en hechos de racismo. En septiembre de 2018, en un derbi en el que jugó con la filial del Real Madrid ante el Atlético, recibió un mordisco en la parte posterior de la cabeza por parte del zaguero Alberto Rodríguez , quien reconoció su error, pero fue el primer antecedente en España de lo que ha acompañado a Vini en el Viejo Continente.

Cánticos de mono de rivales previo a llegar a un estadio para enfrentarse al Real Madrid, gesticulaciones de movimientos de chimpancés y hasta el colgar a un muñeco con su playera previo a un derbi ante el Atlético de Madrid engrosan el listado de desencuentros entre el astro brasileño y sus rivales con relación al tema del racismo.

En marzo de 2024, Vinícius rompió en llanto durante una conferencia de prensa con la selección brasileña, asegurando que todo el historial de casos de racismo en su contra lo hacían pensar en dejar el futbol y lamentó que en España no se castigara este delito.

Gianluca Prestianni fue señalado por Vinícius Junior de haberle dicho en repetidas ocasiones mono. Reuters

¿Cuáles han sido los casos más relevantes de racismo contra Vinicius Júnior?

Octubre 2021 – Clásico en el Camp Nou (Barcelona): Mientras era sustituido, un aficionado gritó “mono” hacia él. LaLiga denunció ante la Fiscalía de Odio en Barcelona, pero el caso se archivó por no identificar al autor.

Marzo 2022 – Mallorca vs Real Madrid (Son Moix): Cánticos con sonidos guturales emulando a chimpancés (“uuuh uuuh”) y un grito de “ve a buscar plátanos” mientras discutía una decisión arbitral. LaLiga denunció, pero no prosperó penalmente por “no tener dimensión criminal”.

Septiembre 2022 – Programa de TV “El Chiringuito”: El agente Pedro Bravo dijo que Vinícius debía “dejar de hacer el mono” y “bailar samba en Brasil”. Generó indignación en Brasil; Vinícius respondió en redes: “Mientras el color de tu piel sea más importante que el brillo de tus ojos, habrá guerra”. Bravo se disculpó; Real Madrid amenazó con acciones legales.

Septiembre 2022 – Derbi ante Atlético de Madrid (Metropolitano): Aficionados del Atlético grabados fuera del estadio cantando “Vinícius, eres un mono”. Fiscalía archivó: “desagradable, pero no delito”.

Diciembre 2022 – Valladolid vs Real Madrid (José Zorrilla): Insultos “negro de mierda” y “negro bastardo” al ser sustituido. Una decena abonos retirados temporalmente; caso penal en curso (Vinícius declaró en 2024).

Enero 2023 – Efigie colgada cerca de Valdebebas: Un muñeco con la camiseta de Vinícius (#20) fue colgado de un puente con pancarta “Madrid odia al Real” (víspera de derbi de Copa). Cuatro ultras del Frente Atlético detenidos; clasificado como delito de odio. En mayo 2025, cinco personas condenadas a penas suspendidas de prisión (primera sentencia de este tipo por racismo en fútbol español, según LaLiga).

Febrero 2023 – Mallorca vs Real Madrid (Son Moix): Micrófono de TV captó “mono”. Fan identificado y vetado tres años (también abusó a otro jugador). Vinícius declaró como perjudicado.

Marzo 2023 – Betis vs Real Madrid (Benito Villamarín): Cánticos racistas desde la grada baja. Identificado un individuo; Vinícius declaró vía videollamada.

Marzo 2023 – Clásico en Camp Nou: Gritos de “mono” y “Vinícius, muérete”. Denuncia de LaLiga; sin avances significativos.

Mayo 2023 – Valencia vs Real Madrid (Mestalla): Cánticos masivos de “mono” más gestos. Se activó protocolo antirracista (primera vez en LaLiga). Vinícius enfrentó a la grada, fue expulsado después (tarjeta roja anulada tras revisión). Valencia: multa y cierre parcial de grada (tres partidos). Tres fans detenidos; en junio 2024, tres condenados a ocho meses de prisión suspendida más dos años sin entrar a estadios (primera condena penal por insultos racistas en un partido de fútbol en España). Vinícius: “El racismo es normal en LaLiga”. Polémica pública con el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Septiembre 2023 – Atlético vs Real Madrid: Una niña de ocho años sufrió ataque de ansiedad por insultos y amenazas por llevar camiseta de Vinícius. Fan detenido en 2024.

Octubre 2023 – Sevilla vs Real Madrid (Sánchez Pizjuán): Gestos de mono desde la grada (uno identificado y expulsado). Vinícius denunció un segundo caso con un menor y pidió reformas legales. Contó como “episodio 19”.

Marzo 2024 – Previo Atlético-Inter (Champions): Aficionados del Atlético grabados cantando “Vinícius, chimpancé”. Denunciado por Real Madrid.

Marzo 2024 – Osasuna vs Real Madrid (El Sadar): Cánticos “Vinícius, muérete”. Real Madrid criticó al árbitro por no incluirlo en el acta.

Septiembre 2024 – Derbi Atlético: Campaña de odio en redes; cuatro detenidos.

Febrero 2025 – Copa del Rey vs Real Sociedad: Protocolo antirracista activado por cánticos (hacia otro jugador) más gestos de mono hacia Vinícius.

Enero 2026 – Copa del Rey vs Albacete: Insultos racistas desde la grada; condenado por LaLiga.

17 de febrero 2026 – Benfica vs Real Madrid (Estadio da Luz, Champions League): Tras marcar el gol de la victoria (1-0), Vinícius acusó al argentino Gianluca Prestianni de insulto racial (tapándose la boca). Partido parado 10 minutos por protocolo UEFA/FIFA.

En marzo de 2024, Vinícius Júnior rompió en llanto al hablar de los actos de racismo en su contra. AFP

¿Cuáles han sido las consecuencias legales del racismo contra Vinícius Júnior?

LaLiga ha denunciado más de 10 casos ante Fiscalía (muchos archivados por falta de identificación).

Avances: Ley “Vinícius Jr.” en Brasil (2023) contra racismo en deporte; primera condena penal en España (Valencia 2024); endurecimiento de protocolos UEFA/FIFA (2024).

Vinícius ha recibido apoyo de Neymar, Ronaldo, estrellas brasileñas y compañeros como Mbappé. Ha invertido en educación antirracista en Brasil y pedido más poderes a autoridades.