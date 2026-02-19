El Real Madrid entrega a la UEFA las pruebas de los insultos racistas contra Vinícius Jr.

El enfrentamiento de ida del play-off de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid (0-1) sigue dando de qué hablar, pero no por el resultado, sino por el caso de insultos racistas al jugador del cuadro español, Vinícius Júnior, luego de que el partido fue obligado a detenerse por casi 10 minutos, una situación que ahora se encuentra bajo el escrutinio de la UEFA.

Los incidentes se desencadenaron inmediatamente después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner en el minuto 51, un festejo que provocó el lanzamiento de objetos desde la grada y la amonestación del brasileño por parte del colegiado francés François Letexier.

En medio de la situación, Vinícius denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta al dirigirse al delantero madridista.

Kylian Mbappé, testigo directo, respaldó la acusación afirmando que Prestianni llamó "mono" a su compañero hasta en cinco ocasiones. Ante esta situación, Letexier aplicó el protocolo antirracismo de la UEFA, realizando la señal oficial de la "X" con los brazos.

Aunque el partido se reanudó tras el amago de los jugadores blancos de abandonar el campo, la UEFA designó ayer a un inspector de ética y disciplina para investigar un posible comportamiento discriminatorio.

Por su parte, Prestianni ha negado rotundamente los hechos en sus redes sociales, alegando ser víctima de una malinterpretación y denunciando amenazas por parte de jugadores del club español. El Benfica ha respaldado a su futbolista, calificando la situación como una "campaña de difamación".

Real Madrid aporta a la UEFA pruebas de los insultos racistas a Vinicius

Este jueves, el Real Madrid emitió un comunicado señalando que ha cooperado con la UEFA aportando todas las evidencias en su poder que demuestras que Vinícius fue víctimas de ataques racistas.

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad."

Las posibles consecuencias

Se espera que la investigación de la UEFA avance rápidamente y se tenga una resolución antes del partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Según el reglamento de la International Football Board (IFAB) y el código disciplinario de la UEFA, de confirmarse los insultos racistas, el infractor podría enfrentarse a una sanción mínima de diez partidos de suspensión.