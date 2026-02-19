Julián Álvarez llegaría al Barcelona tras el Mundial 2026: Los detalles del acuerdo millonario

El entorno del futbol europeo se sacudió este jueves con una noticia que cambió el panorama de los grandes clubes en España. En medio del proceso electoral que vive el Barcelona, los nombres de posibles refuerzos comenzaron a circular con fuerza, pero ninguno tuvo tanto impacto como el de Julián Álvarez. Según reportes que llegaron directamente desde Argentina, la decisión está tomada: ‘La Araña’ llegaría al club catalán tras el Mundial 2026 para convertirse en el nuevo referente ofensivo del conjunto blaugrana.

Julián Álvarez pateando al arco. REUTERS

A sus 26 años, el atacante campeón del mundo en 2022 no encontró la plenitud esperada en el Atlético de Madrid. Aunque el equipo colchonero lo consideró una pieza fundamental en su esquema, la realidad estadística mostró un rendimiento más discreto de lo previsto, con apenas 12 goles en 32 partidos disputados entre LaLiga y la Champions League. Esta situación provocó que el futbolista y su entorno buscaran un cambio de aire hacia un club que le garantice pelear por los títulos más importantes del continente de forma constante.

EL ACUERDO MILLONARIO ENTRE EL ATLETI Y EL BARÇA POR JULIÁN ÁLVAREZ

La información que soltó el periodista Hugo Balassone en Argentina fue contundente. El comunicador aseguró que el ciclo de Julián Álvarez con el conjunto dirigido por Diego Simeone terminó. Bajo esta premisa, la directiva catalana puso manos a la obra para cerrar un trato que rondaría los 70 millones de euros. Esta cifra resultó llamativa, pues se encuentra por debajo de lo que el Atleti pagó en su momento al Manchester City y queda muy lejos de la cláusula de 500 millones de euros que protege al jugador.

Julián Álvarez como Spider-Man en el Camp Nou. Foto: Redes Sociales

El motivo detrás de este movimiento es la ambición competitiva del argentino. A pesar de que el Atlético de Madrid todavía pelea por la Copa del Rey, Julián Álvarez sintió la necesidad de integrarse a un proyecto con mayor peso histórico en la lucha por el campeonato liguero y la orejona. De concretarse los términos, Julián Álvarez llegaría al Barcelona tras el Mundial 2026 en una operación que ya se considera el movimiento más audaz de la próxima ventana de transferencias veraniega en el futbol de España.

ROBERT LEWANDOWSKI Y EL ESPACIO PARA JULIÁN ÁLVAREZ

La llegada del exjugador del City no es una casualidad táctica, sino una necesidad de renovación. El Barcelona aceleró las gestiones debido a la inminente salida de Robert Lewandowski. El artillero polaco, quien fue el estandarte del gol en Cataluña desde 2022, termina su contrato este verano y todo apunta a que su destino se encuentra lejos de Europa. Los rumores colocan al veterano delantero en el Chicago Fire de la MLS, aunque clubes de Arabia Saudita y hasta el AC Milan (donde milita el mexicano Santiago Gimenez) también levantaron la mano.

Julián Álvarez con las manos en la cintura. REUTERS

Con la vacante del "9" lista para ser ocupada, el camino quedó libre para que la directiva blaugrana concrete su plan maestro. Julián Álvarez llegaría al Barcelona tras el Mundial 2026 con la etiqueta de figura estelar, buscando retomar ese nivel deslumbrante que lo llevó a la cima del mundo con su selección. El mercado de pases apenas calienta motores, pero este movimiento ya se perfila para ser la piedra angular de la nueva era del club catalán en la búsqueda por recuperar su trono en el futbol internacional.